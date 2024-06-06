Корпоративний конфлікт навколо Одеського зернового терміналу розгортається з новою силою. Проти агрохолдингу ведеться замовна кампанія, метою якої є дискредитація стратегічного підприємства. Зокрема, GNT Group та його бенефиціарів звинувачують у «сірому» експорті зерна, несплаті податків, тощо. Про це адвокати GNT Group повідомили виданню «Подробиці».

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«… Проти українського агрохолдинга GNT Group здійснюють сумнівні дії, які можуть свідчити про фальсифікацію документів для блокування стратегічного підприємства і його подальшого рейдерського захоплення», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за їхніми словами, відбувається фактична фальсифікація документів у іноземних юрисдикціях щодо власності GNT Group.

«Так, наразі громадянин Канади українського походження Богдан Хом'як діє від імені компанії Omega Terminal SA (є частиною холдингу GNT Group) та передає майно компанії в оренду третім особам.

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Хом'як діє на підставі Протоколу Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Omega Terminal SA від 20 грудня 2022 року. Цей протокол був підписаний Джессі Грум-Бейкером, якого Argentem Creek Partners призначило директором компанії GNT Trade DMCC (володіє українськими компаніями GNT Group)", — пишуть «Подробиці».

У матеріалі зазначається, що він не має права діяти від імені Omega Terminal SA, а його дії щодо передачі в оренду майна компанії є незаконними.

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Швейцарський суд, який розглядає цей корпоративний спір, 10 травня 2023 року заблокував реєстр щодо всіх рішень, ухвалених на Позачергових загальних зборах акціонерів Omega Terminal SA від 20 грудня 2022 року, пишуть «Подробиці» та публікують сканкопію рішення суду.

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«Швейцарський суд буквально констатував, що існують сумніви щодо дійсності цих зборів, і що юридична позиція щодо рішень, ухвалених на зборах, не до кінця зрозуміла», — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають адвокати GNT Group, директор компанії обов'язково має бути внесений до Комерційного Реєстру, а для цього потрібна дійсна резолюція акціонерів.

«Швейцарське правосуддя у даному випадку констатувало, що резолюція акціонерів є неточною та незрозумілою, і що жодні зміни не можуть бути внесені доки позиція не проясниться. Таким чином, призначення Argentem Creek Partners Богдана Хомʼяка директором Omega Terminal SA не є легітимним, а діючим керівником залишається попередній директор», — прокоментували адвокати.

Також повідомляється, що Джессі Грум-Бейкер, який призначений Argentem Creek Partners директором компанії GNT Trade DMCC, також не є легітимним: «Американська компанія мала подати резолюцію про призначення Грум-Бейкера в реєстр Дубайської багатопрофільної товарно-сировинної біржі впродовж 14 днів, що компанія зробила, але Біржа не прийняла пакет документів та запросила додаткові документи, які не були надані. Це стало обґрунтованою причиною для судового процесу в ОАЕ, який триває й досі».

Оскільки додаткових документів не було надано, а зміни щодо директора не були відображені в реєстрі Дубайської багатопрофільної товарно-сировинної біржі, пишуть «Подробиці», то й призначення Джессі Грум-Бейкера директором GNT Trade DMCC не відбулося й діючим керівником компанії залишається попередній директор.

«Відповідно і Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Omega Terminal SA, і призначення Богдана Хомʼяка, і всі його дії є нелегітимними та можуть трактуватися, як фальсифікація документів», — йдеться у матеріалі.

Там також зазначається, що медійні атаки проти GNT Group посилились після інформації про тісні зв’язки Argentem Creek Partners із російським бізнесом.

Раніше повідомлялося, що дії держреєстратора Козлова, з яких почалося рейдерське захоплення бізнесу GNT Group, Мін'юст визнав незаконними.

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