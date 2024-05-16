Американський інвестиційний фонд Argentem Creek Partners (АСР) віддає зерновий термінал холдингу GNT Group в Одеському порту бізнесмену Важа Джаши, який має громадянство росії та мав бізнес в рф. Раніше фонд заперечував зв'язок з росіянами.

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Про це пише «Телеграф».

Так, молдавська компанія Trans-Oil Group of Companies, генеральним директором та власником якої є Важа Джаши, ще 4 квітня 2024 уклала договір оренди та управління зерновим термiналом компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (GNT Group) з ACP та Innovatus Capital Partners. З 24 квітня термінал, за заявою Trans-Oil, начебто знаходиться у стадії передачі в управління.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Важа Джаши має російський паспорт, серія 4521 № 632 916, отриманий у 2021 у москві.

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Щодо нього розслідується кримінальна справа № 22 023 000 000 000 304 від 31.03.2023 за статтею 110−2 КК (фінансування насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади тощо).

Українська компанія «Грейн Інвест Україна», яку журналісти назвали підконтрольною Джаши і директор якої брав участь у захопленні «Олімпекс», почала спростовувати цю інформацію.

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«В заяві стверджується, що Важа Джаши є громадянином США з 1999… жодної компанії на території росії він ніколи не створював, і комерційної та політичної діяльності ніколи не вів, пан Джаши ніколи не був платником податків у рф», — пише видання і вказує, що перевірило інформацію щодо російських «коренів» громадянина США Важа Джаши.

«Заяви, що він ніколи не мав бізнесу на росії, не витримують ніякої критики. Згідно з даними російських відкритих сервісів, з 2005 року Джаши був засновником ТОВ „Нобил-Грейн“ (вирощування зерна). Ліквідоване у 2015… Зазначено, що Важа Джаши має на росії ИНН 771 577 799 213», — пише ЗМІ.

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Згідно з даними одного з закритих сервісів, паспортом серії 4521 № 632 916 у рф володіє Джаши Важа Еніркович, 12 червня 1966 (збігається з даними бізнесмена), ИНН 771 577 799 213.

Журналісти зазначили, що власник Trans Oil Group є одним з близьких партнерів одіозного молдавського бізнесмена Володимира Плахотнюка. Останній у 2023 році увійшов до санкційного списку ЄС як фігурант кримінальних справ у Молдові, пов'язаних з розкраданням держкоштів та їх виведенням з країни.

Конфлікт між холдингом GNT Group (стивідор в Одеському порту) та АСР/Innovatus триває з кінця 2022-го. Холдинг взяв у іноземних фондів кредити для придбання частки CHS Group Inc. в бізнесі GNT Group. А внаслідок повномасштабного вторгнення рф виникли труднощі з поверненням запозичень. Наприкінці грудня 2022 року кредитори заявили про примусове стягнення боргу. В GNT Group заявили про рейдерське захоплення бізнесу для подальшого його перепродажу третій стороні. Наразі тривають судові спори в іноземних та українській юрисдикціях.

У 2023 ACP надав венчурний кредит у розмірі $ 20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков, які працювали у фінсекторі та уряді рф. Федоров обіймав посаду правої руки голови та гендиректора «Роснєфті» Ігоря Сєчіна — посадовця путіна з часів їхньої спільної роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х.

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