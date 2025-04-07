Україна націоналізувала стратегічні активи російського олігарха з оточення путіна: що відомо

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

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Як повідомили в СБУ, яка проводила слідство у справі, йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

Загальна вартість націоналізованих цим рішенням активів становить понад 2 млрд грн. Але найголовніше те, що вказану продукцію олігарх використовував для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем. Також Дерипаска входить до найближчого оточення путіна та є одним з головних «спонсорів» війни рф проти України.

Націоналізована сировина була оформлена на компанію RS International GmbH, зареєстровану у Швейцарії. Ця комерційна структура виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства.

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Українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини ще на початку 2023 року, а згодом слідчі Служби безпеки заочно повідомили олігарху про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фінансування збройної агресії рф.

Досудове розслідування СБУ стосовно Дерипаски завершено, обвинувальний акт в січні 2025 року направлено до суду.

Своєю чергою у Мінюсті України додали, що Дерипаска володіє промисловим конгломератом «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» — головний постачальник озброєння та обладнання для російських військових. Зокрема, компанії конгломерату виробляють бронетранспортери-амфібії БТР-80, БТР-82А, АМН 233 114 «Тигр-М» та інші бойові машини на замовлення міноборони рф.

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Також нагадаємо, що минулого року СБУ затримала підручних олігарха Дерипаски, які постачали з України до рф сировину для виробництва «Іскандерів».



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