Співпрацює з російськими бізнесменами та загрузла у судовій тяганині: що відомо ЗМІ про Argentem Creek Partners

Американська компанія Argentem Creek Partners (АСР) вже понад 10 років працює з українськими компаніями, оскільки вітчизняний високоризикований ринок відповідає бізнес-моделі хеджфонду. Як писали ЗМІ, ACP фінансує компанії та країни, які перебувають у фінансових труднощах, і вкладає кошти у проєкти з високим потенціалом прибутку. Так, проти АСР судиться Казахстан, індонезійський видобувач вугілля Berau Coal Energy, бразильський виробник цукру GVO та інші. Компанію звинувачують у тому, що вона діє приблизно за однією формулою: позапланова вимога стягнення боргу при кризовій ситуації — агресивна медійна кампанія проти боржника — судовий процес — передача активів боржника зацікавленій третій стороні.

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У такій ситуації опинилася українська компанія GNT Group. З кінця 2022 інвестиційний фонд має корпоративний конфлікт з українським аграрним холдингом GNT Group, основні активи якого зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту — стратегічному для України. АСР звинувачує аграріїв у порушенні кредитної домовленості, натомість українські бізнесмени заявляють про бажання фонду здійснити рейдерське захоплення їхнього бізнесу.

Так, після початку повномасштабного вторгнення українському аграрному холдингу за добу було повідомлено про необхідність дострокового погашення кредиту, після чого почалась агресивна медійна кампанія та судовий процес.

Як зазначив регіональний партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, фонд отримав підтримку від української влади та представників прокуратури у питанні одеського зернового терміналу. Також ЗМІ пишуть про участь у корпоративному конфлікті голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії, який заявив, що зустрічався в листопаді 2022 з представниками Argentem у Відні.

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При цьому, Argentem Creek Partners, попри допомогу американського народу Україні у війні з рф, співпрацює з російським бізнесом.

З 2022 року компанія має спільний проєкт з ACG Mining Limited (компанія по консультуванню та інвестиціям у видобувній галузі) — це компанія ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited управляється Артемом Волинцем, колишнім топ-менеджером російського алюмінієвого гіганта «Русал», що належить Олегу Дерипасці (під санкціями США з 2018 через російське вторгнення в Україну).

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«В 2024 році Argentem Creek Partners надав венчурний кредит у розмірі $ 20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков. Першого журналісти називають „правою рукою“ Ігоря Сєчіна, який працював віцепрезидентом гірничодобувного гіганта „Норильський нікель“ та віцепрезидентом „Роснєфті“, нафтової компанії, яка на 70% належить Росії. Другий будував кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої — Тінькофф Банк — на початку 2023 був включений до десятого пакета санкцій Євросоюзу щодо росії», — йдеться в матеріалі «Апострофа».

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