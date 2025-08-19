Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо підтримки сімей з дітьми. Документ передбачає одноразову виплату при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

«Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою», — написав він.

Железняк додав, що «Пакунок малюка» залишиться, але «стане гнучкішим». Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога складатиме 7000 грн, якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно).

За його словами, виплачуватиметься така ж сума щомісяця на дитину до 1 року.

«Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць)», — повідомив він.

Також народний депутат зазначив, що «єЯсла» — це допомога батькам, які повертаються на роботу.

«Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії», — пише Железняк.

Також, за словами політика, вводиться одноразова виплата у розмірі 5000 грн кожному першокласнику — гроші на придбання речей до школи.

«Без прив’язки до доходу родини — для всіх», — підкреслив Железняк.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «Пакунок школяра». «ФАКТИ» розповідали, як подати заявку на участь у програмі.

