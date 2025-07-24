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Українцям із дітьми підвищать виплати: що обіцяють у Кабміні
Багатодітні родини в Україні мають право на щомісячну державну допомогу на дітей — 2100 грн, Гроші виплачують на третю і кожну наступну дитину до досягнення ними 6 років.
Але сума виплат сім'ям з дітьми буде підвищена — саме про це йдеться в законопроєкті «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю», повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
«Схвалено проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, що сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю», — повідомив Мельничук.
За його словами, пропонується надавати в порядку та розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів:
- допомогу жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами (за інформацією Мінсоцполітики, розмір допомоги становитиме 7 тис. грн на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування);
- одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини в розмірі 50 тис. грн.;
- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною;
- допомогу по догляду за дитиною «єЯсла» (відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти, іншим юридичним особам публічного чи приватного права або фізичним особам, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти) одному з батьків або іншому законному представнику, який фактично здійснював догляд за дитиною і приступив до роботи, провадить підприємницьку діяльність;
- одноразову грошову допомогу учням перших класів «Пакунок школяра» одному з батьків на кожну дитину.
Як відомо, раніше Пенсійний фонд оголосив, що в Україні стартує нова допомога для сімей з дітьми. Експериментальний проєкт призначений для сімей з низькими доходами, які мають дітей.
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