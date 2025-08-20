Дрони ворога вночі атакували Охтирку та Ізмаїл: у містах сильні пожежі, є поранені (фото)

В ніч на 20 серпня росіяни знов били по цивільних та енергетиці. Війська рф запустили по Україні дві ракети та 93 дрони. Протиповітряна оборона збила/ подавила одну ракету та 62 БПЛА, повідомили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання ракети та ударних дронів на 20 локаціях.

Ворог атакував енергетичні об'єкти в Ізмаїлі на Одещині. Пошкоджено припортову інфраструктуру, виникли пожежі, їх вже ліквідували рятувальники. Постраждала людина, повідомили в Ізмаїльській РДА.



За інформацією ДСНС, росія знову масовано вдарила по області ударними БпЛА. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Неспокійною була ніч на Сумщині. Російська армія безпілотниками атакувала приватний сектор в Охтирці, повідомив голова ОВА Григоров.

За його даними, на місцях влучань виникли пожежі. Є поранені.

«У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. У місцях влучень виникли пожежі. Попередньо — загиблих немає. Є постраждалі люди звертаються за медичною допомогою», — написав глава ОВА.

Внаслідок російського обстрілу поранено 12 людей, серед них діти, уточнили в обласній поліції.

«Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка. Цей цинічний обстріл знову було спрямовано проти мирного населення. Внаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних домоволодінь, господарську споруду, гараж», — йдеться у повідомленні поліції.

Ввечері ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених, повідомив керівник області Сергій Лисак.

На Нікопольщині внаслідок ударів FPV-дронами та артилерією загинула людина, ще одна постраждала.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, упродовж доби окупанти завдали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення, з них — 1 дитина. Зранку російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні. Через ворожий удар 64-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні зустрічі Зеленського й Трампа росіяни показово завдали ударів по Україні. У Харкові внаслідок обстрілу загинули люди, серед яких півторарічна дівчинка.

