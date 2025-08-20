- 11:54 «Заклеїли язик суперклеєм»: ЗМІ пожартували щодо мовчання Джей Ді Венса під час зустрічі Трампа та Зеленського
- 11:25 Погрожує «непередбачуваними наслідками»: для путіна мирні переговори є інструментом війни проти Заходу
- 11:10 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 10:45 На Волині селяни кидали каміння в авто ТЦК: військові застосували зброю
- 10:26 Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше
- 10:01 Картопляний пиріг від Ектора: швидкий і простий рецепт для тих, хто не має часу на готовку
- 09:39 Кривдник «Динамо» з голом на 39-й секунді створив ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу
- 09:22 «Задньої частини авто немає»: відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною
- 09:01 «Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко
- 08:37 Дрони ворога вночі атакували Охтирку та Ізмаїл: у містах сильні пожежі, є поранені
- 08:17 Водоліям — несподівані знайомства, Левам — шалений успіх, а Скорпіонам — нові можливості: гороскоп на 20 серпня
- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
Дрони ворога вночі атакували Охтирку та Ізмаїл: у містах сильні пожежі, є поранені (фото)
В ніч на 20 серпня росіяни знов били по цивільних та енергетиці. Війська рф запустили по Україні дві ракети та 93 дрони. Протиповітряна оборона збила/ подавила одну ракету та 62 БПЛА, повідомили у Повітряних силах.
Зафіксовано влучання ракети та ударних дронів на 20 локаціях.
Ворог атакував енергетичні об'єкти в Ізмаїлі на Одещині. Пошкоджено припортову інфраструктуру, виникли пожежі, їх вже ліквідували рятувальники. Постраждала людина, повідомили в Ізмаїльській РДА.
За інформацією ДСНС, росія знову масовано вдарила по області ударними БпЛА. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.
Неспокійною була ніч на Сумщині. Російська армія безпілотниками атакувала приватний сектор в Охтирці, повідомив голова ОВА Григоров.
За його даними, на місцях влучань виникли пожежі. Є поранені.
«У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. У місцях влучень виникли пожежі. Попередньо — загиблих немає. Є постраждалі люди звертаються за медичною допомогою», — написав глава ОВА.
Внаслідок російського обстрілу поранено 12 людей, серед них діти, уточнили в обласній поліції.
«Вночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка. Цей цинічний обстріл знову було спрямовано проти мирного населення. Внаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних домоволодінь, господарську споруду, гараж», — йдеться у повідомленні поліції.
Ввечері ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених, повідомив керівник області Сергій Лисак.
На Нікопольщині внаслідок ударів FPV-дронами та артилерією загинула людина, ще одна постраждала.
За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, упродовж доби окупанти завдали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.
Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення, з них — 1 дитина. Зранку російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні. Через ворожий удар 64-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні зустрічі Зеленського й Трампа росіяни показово завдали ударів по Україні. У Харкові внаслідок обстрілу загинули люди, серед яких півторарічна дівчинка.89
Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа