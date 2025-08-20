- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
- 16:56 Як у «Резерв+» сплатити штраф за непостановку на облік у ТЦК після зміни місця проживання: роз'яснення Міноборони
- 16:54 Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
- 16:24 Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували
- 16:12 Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві
- 15:49 Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена
- 15:23 Не тільки на словах, а й на ділі: у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву
- 15:06 «Ми виросли в різні боки»: чому онук Алли Пугачової розлучився після 10 років шлюбу
- 15:03 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 14:45 У Харкові ревнивець розстріляв дружину прямо на вулиці й наклав на себе руки
- 14:22 Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США
- 14:04 BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами
«Заклеїли язик суперклеєм»: ЗМІ пожартували щодо мовчання Джей Ді Венса під час зустрічі Трампа та Зеленського
Віцепрезидент США Джей Ді Венс був помітно мовчазним під час саміту з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні, і користувачі соціальних мереж усього політичного спектру дуже цьому раді, пише Іndependent.
Численні публікації на X (раніше Twitter) та його конкуренті платформі Bluesky висловлювали полегшення або вдячність за те, що заступник Дональда Трампа, за словами одного користувача, «тримав свій дурний язик за зубами». Це був разючий контраст з тим, що сталося, коли Зеленський востаннє відвідував Білий дім у лютому, коли Венс дорікнув українському президенту за те, що він не часто каже «дякую».
«Справи йдуть трохи краще, коли Джей Ді Венс тримає рот за замком і не намагається поводитися жорстко», — написав один із американців на X.
«Я думаю, що вони заклеїли Венсу язик суперклеєм. Але загалом все пройшло краще, ніж я очікував», — сказав інший користувач, який підтримує Трампа.
Демократичний інфлюенсер Маджид Паделлан погодився: «Яка різниця, коли Трампа оточують дорослі в кімнаті, а Джей Ді Венс сидить за дитячим столом замість того, щоб намагатися влаштувати засідку Зеленському».
Один канадець зауважив, що «Венс жахливо тихий, як хороший хлопчик», тоді як шведський спікер на Bluesky заявив: «Щоразу, коли Венс мовчить, це перемога для людства».
Зустріч у Вашингтоні була досить теплою і завершилася тим, що і Трамп, і Зеленський висловили готовність брати участь у тристоронніх мирних переговорах з росією.
Нагадаємо, за результатами саміту у Вашингтоні Марко Рубіо зауважив, що вперше з початку війни є прогрес, а канцлер Мерц сказав, що його очікування не лише справдилися, а й були перевершені.183
Читайте нас у Facebook
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині