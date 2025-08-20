41.08 / 41.59 47.96 / 48.54
«Заклеїли язик суперклеєм»: ЗМІ пожартували щодо мовчання Джей Ді Венса під час зустрічі Трампа та Зеленського

11:54 20 серпня 2025
Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс був помітно мовчазним під час саміту з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні, і користувачі соціальних мереж усього політичного спектру дуже цьому раді, пише Іndependent.

Численні публікації на X (раніше Twitter) та його конкуренті платформі Bluesky висловлювали полегшення або вдячність за те, що заступник Дональда Трампа, за словами одного користувача, «тримав свій дурний язик за зубами». Це був разючий контраст з тим, що сталося, коли Зеленський востаннє відвідував Білий дім у лютому, коли Венс дорікнув українському президенту за те, що він не часто каже «дякую».

«Справи йдуть трохи краще, коли Джей Ді Венс тримає рот за замком і не намагається поводитися жорстко», — написав один із американців на X.

«Я думаю, що вони заклеїли Венсу язик суперклеєм. Але загалом все пройшло краще, ніж я очікував», — сказав інший користувач, який підтримує Трампа.

Демократичний інфлюенсер Маджид Паделлан погодився: «Яка різниця, коли Трампа оточують дорослі в кімнаті, а Джей Ді Венс сидить за дитячим столом замість того, щоб намагатися влаштувати засідку Зеленському».

Один канадець зауважив, що «Венс жахливо тихий, як хороший хлопчик», тоді як шведський спікер на Bluesky заявив: «Щоразу, коли Венс мовчить, це перемога для людства».

Зустріч у Вашингтоні була досить теплою і завершилася тим, що і Трамп, і Зеленський висловили готовність брати участь у тристоронніх мирних переговорах з росією.

Нагадаємо, за результатами саміту у Вашингтоні Марко Рубіо зауважив, що вперше з початку війни є прогрес, а канцлер Мерц сказав, що його очікування не лише справдилися, а й були перевершені.

183

