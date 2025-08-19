- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
Вперше з початку війни є прогрес: у Держдепі прокоментували результати переговорів у Вашингтоні
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Україною та європейцями у понеділок — це перший випадок за три роки війни, коли «здається, спостерігається певний рух». Назвавши це «важливим моментом», він додав, що ключові переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та головою НАТО «досягають прогресу», але потребуватимуть більше часу, пише Sky News.
Коли його запитали про гарантії безпеки, Рубіо сказав, що Америка працює зі своїми союзниками, щоб з'ясувати, як саме вони виглядатимуть.
«Ми зараз над цим працюємо, — сказав він. — Українці сказали нам, що найсильніша гарантія безпеки, яку вони можуть запропонувати — це мати сильну армію, яка рухається вперед, і це інша динаміка. Ми більше не даємо Україні зброї. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та передачі її Україні. Це ще одна велика зміна порівняно з минулими підходами до цієї війни».
Рубіо додав, що угода про мінеральні ресурси, яку Україна підписала в лютому, була класифікована як гарантія безпеки.
Раніше повідомлялося, що путін хоче отримати всю Донецьку область без бою, а Трамп — швидкий мир.107
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині