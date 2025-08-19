41.07 / 41.59 48.00 / 48.61
Вперше з початку війни є прогрес: у Держдепі прокоментували результати переговорів у Вашингтоні

14:22 19 серпня 2025
Держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Україною та європейцями у понеділок — це перший випадок за три роки війни, коли «здається, спостерігається певний рух». Назвавши це «важливим моментом», він додав, що ключові переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та головою НАТО «досягають прогресу», але потребуватимуть більше часу, пише Sky News.

Коли його запитали про гарантії безпеки, Рубіо сказав, що Америка працює зі своїми союзниками, щоб з'ясувати, як саме вони виглядатимуть.

«Ми зараз над цим працюємо, — сказав він. — Українці сказали нам, що найсильніша гарантія безпеки, яку вони можуть запропонувати — це мати сильну армію, яка рухається вперед, і це інша динаміка. Ми більше не даємо Україні зброї. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та передачі її Україні. Це ще одна велика зміна порівняно з минулими підходами до цієї війни».

Рубіо додав, що угода про мінеральні ресурси, яку Україна підписала в лютому, була класифікована як гарантія безпеки.

Раніше повідомлялося, що путін хоче отримати всю Донецьку область без бою, а Трамп — швидкий мир.

