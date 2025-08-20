- 11:54 «Заклеїли язик суперклеєм»: ЗМІ пожартували щодо мовчання Джей Ді Венса під час зустрічі Трампа та Зеленського
- 11:25 Погрожує «непередбачуваними наслідками»: для путіна мирні переговори є інструментом війни проти Заходу
- 11:10 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 10:45 На Волині селяни кидали каміння в авто ТЦК: військові застосували зброю
- 10:26 Потрійний стаж для пенсіонерів: хто має право вийти на відпочинок раніше
- 10:01 Картопляний пиріг від Ектора: швидкий і простий рецепт для тих, хто не має часу на готовку
- 09:39 Кривдник «Динамо» з голом на 39-й секунді створив ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу
- 09:22 «Задньої частини авто немає»: відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною
- 09:01 «Припинення війни в будь-якій формі зараз невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля», — Андрій Клименко
- 08:37 Дрони ворога вночі атакували Охтирку та Ізмаїл: у містах сильні пожежі, є поранені
- 08:17 Водоліям — несподівані знайомства, Левам — шалений успіх, а Скорпіонам — нові можливості: гороскоп на 20 серпня
- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
Кривдник «Динамо» з голом на 39-й секунді створив ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу
Найсильніший клуб Кіпру «Пафос», який вибив із кваліфікації Ліги чемпіонів київське «Динамо», створив ще одну сенсацію на шляху до основного раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.
У гостьовому поєдинку раунду плей-оф ЛЧ острів'яни перемогли в Белграді сербську «Црвену Звезду», яку на трибунах завзято підтримували 40 тисяч уболівальників, — 2:1 (Коррея, 1, Пепе, 52, з пенальті — Бруну Дуарте, 58, з пенальті). При цьому підопічні іспанця Хуана Карлоса Карседо вразили ворота «друзів росії» вже на 39-й секунді зустрічі.
До речі, «Пафос» перервав 9-річну серію «Црвени Звезди» без поразок у домашніх відбірних матчах Ліги чемпіонів на рідному стадіоні «Райко Мітіч», яка налічувала 22 поєдинки (14 перемог, 8 нічиїх). Останнім із перемогою залишав Белград у 2016 році болгарський «Лудогорець», який здолав господарів поля у додатковий час (4:2).
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 26 серпня в Лімассолі.
Додамо, що в нинішньому єврокубковому сезоні «Пафос» переміг усіх своїх суперників в гостях («Маккабі» — 1:0, «Динамо» — 1:0, «Црвена Звезда» — 2:1) і поки що нікому не програв удома («Маккабі» — 1:1, «Динамо» — 2:0).
В інших перших матчах раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів зафіксовано такі результати: «Рейнджерс» (Шотландія) — «Брюгге» (Бельгія) — 1:3, «Ференцварош» (Угорщина) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:3. Ще чотири поєдинки («Базель» — «Копенгаген», «Буде-Глімт» — «Штурм», «Селтик» — «Кайрат» та «Фенербахче» — «Бенфіка») будуть зіграні в середу, 20 серпня.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу відбору Ліги Європи «Маккабі» — «Динамо».
