Кривдник «Динамо» з голом на 39-й секунді створив ще одну сенсацію в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

Найсильніший клуб Кіпру «Пафос», який вибив із кваліфікації Ліги чемпіонів київське «Динамо», створив ще одну сенсацію на шляху до основного раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У гостьовому поєдинку раунду плей-оф ЛЧ острів'яни перемогли в Белграді сербську «Црвену Звезду», яку на трибунах завзято підтримували 40 тисяч уболівальників, — 2:1 (Коррея, 1, Пепе, 52, з пенальті — Бруну Дуарте, 58, з пенальті). При цьому підопічні іспанця Хуана Карлоса Карседо вразили ворота «друзів росії» вже на 39-й секунді зустрічі.

До речі, «Пафос» перервав 9-річну серію «Црвени Звезди» без поразок у домашніх відбірних матчах Ліги чемпіонів на рідному стадіоні «Райко Мітіч», яка налічувала 22 поєдинки (14 перемог, 8 нічиїх). Останнім із перемогою залишав Белград у 2016 році болгарський «Лудогорець», який здолав господарів поля у додатковий час (4:2).

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 26 серпня в Лімассолі.

Додамо, що в нинішньому єврокубковому сезоні «Пафос» переміг усіх своїх суперників в гостях («Маккабі» — 1:0, «Динамо» — 1:0, «Црвена Звезда» — 2:1) і поки що нікому не програв удома («Маккабі» — 1:1, «Динамо» — 2:0).

В інших перших матчах раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів зафіксовано такі результати: «Рейнджерс» (Шотландія) — «Брюгге» (Бельгія) — 1:3, «Ференцварош» (Угорщина) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:3. Ще чотири поєдинки («Базель» — «Копенгаген», «Буде-Глімт» — «Штурм», «Селтик» — «Кайрат» та «Фенербахче» — «Бенфіка») будуть зіграні в середу, 20 серпня.

Фото kurir. rs

