У четвер, 21 серпня, київське «Динамо», що вилетіло від кіпрського «Пафоса» з Ліги чемпіонів, проведе на стадіоні «ТСК Арена» в сербському місті Бачка-Топола номінально гостьовий матч раунду плей-оф Ліги Європи проти найсильнішого клубу Ізраїлю «Маккабі» з Тель-Авіва (арбітр — Георгій Круашвілі із Грузії).
Так уже збіглося, що підопічні серба Жарко Лазетича та Олександра Шовковського до цього зустрічалися на євроарені з одними й тими самими суперниками. «Маккабі» спочатку вилетів з Ліги чемпіонів від кіпрського «Пафоса» (1:1 у гостях, 0:1 на своєму полі), а потім пройшов у відборі Ліги Європи мальтійський «Хамрун Спартанс» (2:1 на виїзді, 2:1 удома). Своєю чергою, «Динамо» в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів вибило мальтійців (3:0 і в гостях, і вдома), а потім капітулювало перед кіпріотами (0:1 у Любліні, 0:2 у Лімассолі).
У рамках підготовки до першої зустрічі з ізраїльтянами на нейтральному полі «біло-сині» у 3-му турі УПЛ розгромили «Епіцентр» — 4:1 та з 9 очками лідирують у турнірній таблиці.
Що ж до «Маккабі», то колектив із Тель-Авіва в рамках Кубка Тото обіграв на рідному «Блюмфілді» «Хапоель» з Єрусалима — 2:1 (Абу-Фархі, 12, Турджеман, 60 — Бадаш, 88, з пенальті).
У колишні роки «Динамо» та «Маккабі» перетиналися один з одним у єврокубках чотири рази, здобувши по одній перемозі (1:0 та 0:2 у 2015-му) та двічі зігравши внічию (1:1 та 3:3 у 2011-му).
У майбутній зустрічі букмекери вбачають невеликим фаворитом чемпіона України. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу ізраїльтян приймає з коефіцієнтом 2,63, на нічию — 3,53, на виграш підопічних Олександра Шовковського — 2,53.
У прямому ефірі трансляцію матчу «Маккабі» — «Динамо» дивіться на території України (початок — о 21:00) на телеканалі «2+2» та на «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно стежити за поєдинком на платформі онлайн-телебачення, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга Європи. Раунд плей-оф кваліфікації. Перший матч
21 серпня (четвер)
«Маккабі» — «Динамо» 21:00 «2+2», «Київстар ТБ»
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 28 серпня в польському Любліні.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження ізраїльського бар'єру «Динамо» вийде до основного раунду Ліги Європи, а у разі невдачі — до основного турніру Ліги конференцій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» без вилучених футболіста та тренера прикро поступився у серії пенальті «Панатінаїкосу».
Фото ФК «Динамо»22
