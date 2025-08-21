- 15:37 Родина нової заступниці міністра юстиції Галущенка купувала нерухомість у росіян під час війни, — ЗМІ
- 15:24 «путін — людожер, якому потрібно продовжувати їсти, щоб вижити»: Макрон розкритикував кремль
- 15:04 Як прогнати кротів з городу: найефективніші способи боротьби
- 14:50 Бреда Пітта помітили з «новим» обличчям і запідозрили у зловживанні ботоксом
- 14:30 Розтрата бюджетних коштів, земельний дерибан та службова недбалість: 19 підозр чиновникам Вінницької області
- 14:23 Єдиний спосіб: Пекін прокоментував переговори між Україною та США щодо завершення війни
- 14:06 Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня
- 13:45 Заважав договір з Бредом Піттом: стало відомо, чому Анджеліна Джолі має намір виїхати з США
- 13:41 «Укрнафті» загрожує банкрутство через дії менеджменту Корецького, — Михайло Шнайдер
- 13:21 Тариф на воду може зрости майже в 7 разів: коли й чому це станеться
- 13:04 ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА
- 12:44 Вибори під час війни: Зеленський дав несподівану відповідь
Президент Франції Емманюель Макрон, який заявляв, що Франція воліла б не купувати зброю у США, закликав європейців «не бути наївними» щодо росії, яка буде «тривалою дестабілізуючою силою». Він заявив, що путін — «хижак, людожер біля наших воріт», якому «потрібно продовжувати їсти» заради «власного виживання».
«З 2007−2008 років президент путін рідко виконував свої обіцянки. Він постійно був дестабілізуючою силою. І прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу», — наголосив президент Франції, пише Le Figaro.
Президент Франції вважає, що росія назавжди «стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для багатьох із нас».
«Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона, не повернеться до стану миру та відкритої демократичної системи за одну ніч, — попередив він. — Тож навіть для власного виживання йому потрібно продовжувати їсти. Ось і все. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що на Францію нападуть завтра, але це загроза для європейців. Ми не повинні бути наївними».
Раніше засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська, коментуючи вимоги путіна, зазначила, що Україна опинилася у заручниках двох імперій.26
