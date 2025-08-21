Президент Франції Емманюель Макрон, який заявляв, що Франція воліла б не купувати зброю у США, закликав європейців «не бути наївними» щодо росії, яка буде «тривалою дестабілізуючою силою». Він заявив, що путін — «хижак, людожер біля наших воріт», якому «потрібно продовжувати їсти» заради «власного виживання».

«З 2007−2008 років президент путін рідко виконував свої обіцянки. Він постійно був дестабілізуючою силою. І прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу», — наголосив президент Франції, пише Le Figaro.

Президент Франції вважає, що росія назавжди «стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для багатьох із нас».

«Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона, не повернеться до стану миру та відкритої демократичної системи за одну ніч, — попередив він. — Тож навіть для власного виживання йому потрібно продовжувати їсти. Ось і все. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що на Францію нападуть завтра, але це загроза для європейців. Ми не повинні бути наївними».

Раніше засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська, коментуючи вимоги путіна, зазначила, що Україна опинилася у заручниках двох імперій.

