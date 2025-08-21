41.02 / 41.52 47.86 / 48.46
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«путін — людожер, якому потрібно продовжувати їсти, щоб вижити»: Макрон розкритикував кремль

15:24 21 серпня 2025
Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон, який заявляв, що Франція воліла б не купувати зброю у США, закликав європейців «не бути наївними» щодо росії, яка буде «тривалою дестабілізуючою силою». Він заявив, що путін — «хижак, людожер біля наших воріт», якому «потрібно продовжувати їсти» заради «власного виживання».

«З 2007−2008 років президент путін рідко виконував свої обіцянки. Він постійно був дестабілізуючою силою. І прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу», — наголосив президент Франції, пише Le Figaro.

Президент Франції вважає, що росія назавжди «стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для багатьох із нас».

«Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона, не повернеться до стану миру та відкритої демократичної системи за одну ніч, — попередив він. — Тож навіть для власного виживання йому потрібно продовжувати їсти. Ось і все. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що на Францію нападуть завтра, але це загроза для європейців. Ми не повинні бути наївними».

РЕКЛАМА

Раніше засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська, коментуючи вимоги путіна, зазначила, що Україна опинилася у заручниках двох імперій.

РЕКЛАМА
26

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Допомога до 40 тисяч

Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

кабачкові котлети

Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками

Наступний матеріал
Новини партнерів