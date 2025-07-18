Франція воліла б не купувати зброю у США: що сталося

Після заяв президента США Дональда Трампа щодо продажу зброї європейським країнам для України на мільярди доларів виник певний опір. Чеська Республіка, наприклад, оголосила, що воліє зосередитися на власних ініціативах. Деякий час тому країна ініціювала успішну закупівлю сотень тисяч артилерійських боєприпасів для Києва. Як пише Рolitico, критичні голоси також лунають із Франції.

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Як повідомляє видання, посилаючись на двох французьких чиновників, Париж не хоче брати участь в ініціативі щодо закупівлі американської зброї. Видання зазначає, що президент Еммануель Макрон давно виступає за розбудову європейської оборонної промисловості, надаючи пріоритет місцевим закупівлям.

Речниця уряду Софі Прімас заявила, що Франція має намір надати «максимальний» пріоритет закупівлі європейської зброї. Вона додала, що вони надають «максимальну перевагу європейським закупівлям».

Однак, оскільки Україні потрібна швидка допомога, а США є лідером у певних системах озброєння, сумнівно, чи зможе Київ обійтися без підтримки Вашингтона. Наприклад, Україна використовує американську систему Patriot для наземної протиповітряної оборони та постійно запитує додаткові одиниці та ракети, деякі з яких, як повідомляється, тепер будуть доставлені в стислі терміни. Хоча існує подібна французько-італійська система SAMP/T, вона значно менш поширена. Київ поки що отримав лише дві.

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А США також є лідером в інших видах зброї, таких як бомби та ракети далекої дальності. Після нещодавніх заяв Трампа щодо продажу зброї європейським країнам для України з'явилися припущення, що Київ може отримати бажані крилаті ракети «Томагавк» з дальністю 2400 кілометрів. Однак пізніше президент США Трамп заявив, що не хоче постачати Україні ракети далекої дальності. Європа наразі не має аналогічної зброї.

Раніше повідомлялося, що Україна перетворила війну на лабораторію зброї майбутнього.

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