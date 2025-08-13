Активізація противника в районі Херсона: експерт розповів, це реальний план чи пропаганда ворога

З початку серпня ускладнилася ситуація в прифронтовому Херсоні, що особливо помітно через удари по Острівському мосту, що веде до мікрорайону Корабел. Водночас ця активність зовсім не означає спроби штурму обласного центру окупантами.

Таку думку «ФАКТАМ» висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, на думку якого варто говорити радше про чергову інформаційно-психологічну операцію противника. Остання є далеко не першою в низці подібних і до того ж збігається за часом із запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа та володимира путіна.

Так, експерт зазначає, що останнім часом ситуація навколо Херсона ускладнилася — через пошкодження мосту було евакуйовано 1800 мирних жителів. Як нагадує Дмитро Снєгирьов, Херсон, захоплений у перші дні російського вторгнення та втрачений окупантами у листопаді 2022 року, залишається однією з головних цілей путіна у цьому конфлікті.

Періодично в інформаційному просторі виникали гучні попередження про наступ на Херсон, що відбувалося у грудні 2024-го та травні 2025-го. Але, як зазначає Дмитро Снєгирьов, усі вони виявлялися скоріше «фейками». Так, замість 300 човнів для переправи загальна кількість російських човнів по всій окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини, а також на островах Дніпра не перевищує сотні. Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин у коментарі журналісту Андрію Цаплієнку, спростовуючи інформацію про підготовку окупантами штурму правобережжя Херсонщини.

«І ось зараз знову спостерігається інформаційна хвиля. Причому її активно розкручують уже не західні ЗМІ, а російські, — наголошує Снєгирьов. — Усі російські федеральні канали педалюють тему „повернення Херсона“ та підготовки до десантної операції. Формальним приводом став удар по мосту, що з'єднує Корабельний мікрорайон з містом. Проте міст не зруйновано. Самі росіяни визнавали, що удари ФАБами по мосту, що з'єднує район Корабел (Острів) з рештою Херсона, не можуть його зруйнувати».

Також співрозмовник «ФАКТІВ» нагадує, що, крім автомобільного мосту, є залізничний — через річку Кошову. Але навіть якщо вони цей міст знищать, логістика не буде перервана в класичному розумінні, через що й виникає висновок, що вся ця історія з мостом і, відповідно, можливістю захоплення мікрорайону Корабел — це активна операція в інформаційному просторі.

При цьому десантній операції росіян протидіятиме ширина Дніпра в цьому місці — понад кілометр. На таку відстань перекидання навіть розвідувально-диверсійної групи — складне завдання, адже українська розвідка та технічні засоби контролю дають можливість миттєво виявляти такі пересування. А на відкритій місцевості без логістики такі групи не можуть довго перебувати: немає ні підвезення боєприпасів, ні евакуації поранених.

Прикладом того, що може статися, експерт назвав масштабну українську десантну операцію у Кринках, яка завершилася неможливістю закріпитись через постійний вогневий контроль з боку окупаційної армії.

Цікаво, що нова хвиля інформації з'явилася не випадково, а саме: у момент зустрічі Віткоффа та активізації дипломатичних зусиль США. Відповідно, активізація насамперед — в інформпросторі та спрямована на США. Мовляв, росія не відмовилася від повного контролю над Херсонською областю. І це все вкладається в пазли картини рф.

«Таким чином кремль намагається продемонструвати, що без урахування його „нових територіальних реалій“ війна не закінчиться. І що Херсон — не предмет переговорів, а „вже російська земля“, з якої росія не відступить, тому що це забороняє Конституція. Це спроба підняти ставки. рф чітко показує: чи все, чи нічого. Вони не готові до жодних поступок, і вся нинішня інформаційна кампанія лише частина цього сценарію», — резюмує Дмитро Снєгирьов.

«ФАКТИ» нещодавно розповіли, як живуть у Херсоні під щоденними обстрілами окупантів.

