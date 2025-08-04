Знищують все, що можна використати для оборони: у ЗСУ розповіли, навіщо ворог б’є по мостах в Херсоні

російська армія продовжує систематичний терор цивільного населення Миколаєва та Херсона. Окупанти завдали два авіаудари за дві доби по Острівському мосту, що веде до мікрорайону Корабел. Це стало черговим свідченням нової тактики окупантів. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, ворог намагається знищити всю інфраструктуру вздовж Дніпра, щоб створити «мертву зону» без будівель та укриттів.

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Удари, здійснені з винищувача-бомбардувальника Су-34, є не лише залякуванням мирного населення, а й спробою дестабілізувати українську логістику. За словами Волошина, найбільше потерпає саме Корабельний район — через близькість до позицій противника на лівому березі.

«Вони завдають ударів, щоб там не залишилось нічого, що можна використати для оборони», — наголосив представник Сил оборони.

Бої точаться щодня — 7−8 бойових зіткнень лише в районі островів та Антонівського мосту. Російські війська намагаються закріпитися, перегруповуються та штурмують острови, але наразі загроза масштабного форсування Дніпра й наступу на сам Херсон залишається низькою. Ширина річки, наявність проток та островів перешкоджають оперативним діям окупантів, а українська розвідка не фіксує великих концентрацій сил.

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Як зазначив Волошин, тактика, яку застосовують росіяни, аналогічна діям у районах Оріхова та Степногірська на Запоріжжі — тотальне знищення всього в радіусі 5−7 км, щоб перетворити територію на суцільний випалений коридор.

Населення мікрорайону Корабел досі не евакуйоване в повному обсязі — близько 1800 людей, зокрема 31 дитина, залишаються під постійною загрозою. Тільки 3 серпня артилерійські удари по Дніпровському та Корабельному районах призвели до поранення трьох мешканців — серед них 21-річна дівчина, 52-річна жінка та 69-річний чоловік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ситуацію біля Часового Яру та чому зривається літній наступ російських окупантів.

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