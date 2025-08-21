Від яких хвороб лікує виноград: цінні поради фахівців

Дієтологи, які раніше розповідали, чим можуть бути небезпечними для діабетиків кавуни та полуниця, перелічили лікувальні властивості винограду.

Про те, при яких захворюваннях можуть допомогти ці ягоди, багаті на вітаміни, амінокислоти, мікроелементи, клітковину, пектини, ферменти, ефірні олії, пише agronews.ua. Зазначається, що напрямог, що грунтується на лікуванні виноградом, має назву ампелотерапія.

Так, виноград може нейтралізувати дію холестерину, нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Крім того, він здатний відрегулювати метаболізм, усунути запори, а також має сечогінну дію. Також він позитивно впливає на стан людини, підвищуючи бадьорість та відновлюючи сили, знижує стомлюваність та налагоджує роботу нервової системи.

Має він і більш глибокий вплив. Зокрема, ягоди:

зміцнюють стінки кровоносних судин, щоб зменшити ризик серцево-судинних захворювань;

мають антиоксидантні властивості, відновлювальний і протипухлинний ефект;

можуть очистити організм, вивести важкі метали й навіть радіоактивні сполуки;

насичують організм вітамінами групи B, що поліпшують функції кровотворення;

нормалізують рівень гемоглобіну;

допомагають у боротьбі з грибковими захворюваннями;

покращують колір обличчя і стан шкіри;

покращують стан волосся, нігтів, зубів, кісток завдяки наявності у ягодах великої кількості фосфору, кальцію та рибофлавіну;

стимулюють роботу серця завдяки наявності в ягодах калію;

запобігає втрату кісткової тканини, бо у 100 г плодів міститься до 15% добової норми вітаміну К;

запобігає утворенню тромбів.

Видання, посилаючись на дані учених з університету штату Колорадо, зазначає, що виногнад містить речовини для профілактики онкології.

Втім, варто пам'ятати, що споживати ягоди потрібно помірно — не більше 150 грамів в день для дорослих здорових людей.

Не варто вживати ягоди людям, які мають виразкові хвороби, проблеми із печінкою, цукровий діабет, гіпертонію.

Виноград не рекомендують їсти увечорі, коли організм виробляє менше інсуліну. В такому випадку процес травлення буде менш активним і неперетравлені ягоди можуть викликати бродіння у животі. Цукри, що містяться у ягодах, пошкоджують емаль зубів. Тоже, після того, як людина поїла виноград, варто почистити зуби та прополоскати рот.

Фото Pixabay

