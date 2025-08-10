- 21:59 «Чотириденка» і масові звільнення: що відбувається на заводах у росії
- 21:32 Підтримують травлення, імунітет і корисні для кишківника: чому варто пити соки з-під маринованих овочів
- 21:04 Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення
- 20:37 Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:09 Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення
- 19:47 Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку
- 19:43 У рф закінчилися найкращі танки: залишилися лише 40-річної давності
- 19:29 Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені
- 19:17 Обережний оптимізм: очільниця американської розвідки щодо мирної угоди між росією та Україною
- 19:12 США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс
- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
Підтримують травлення, імунітет і корисні для кишківника: чому варто пити соки з-під маринованих овочів
Багато людей досі асоціюють квашену капусту або мариновані огірки переважно з домашньою кухнею. Тим часом дієтологи та ті, хто піклується про свій імунітет, все частіше звертаються до соків з-під цих овочів. Він містить натуральні пробіотики, вітаміни та мінерали, підтримує травлення, покращує самопочуття та може допомогти відновити кишкову мікрофлору. Але щоб він справді працював, потрібно знати, як його пити з розумом і з чим не перестаратися, пише видання Kobieta.
Найкраще пити сік маринованих огірків у невеликих кількостях, але регулярно. Для початку достатньо 50−100 мл на день, бажано вранці, натщесерце або між прийманням їжі. Ви також можете додавати його до супів, овочевих смузі або пити як «шот» перед сніданком. Однак не перестарайтеся — занадто велика кількість може перевантажити шлунок або викликати проносний ефект, особливо якщо ви зазвичай не їсте багато маринованих продуктів. Людям з гіпертонією також слід звертати увагу на вміст солі — деякі соки (особливо ті, що приготовані з квашеної капусти) досить солоні.
Кожен маринований сік має дещо різні властивості.
Сік маринованих огірків — чудове зволоження, допомагає при головному болю та діє як натуральний ізотонічний напій.
Сік квашеної капусти — має сильнішу очищувальну дію, підтримує імунітет та має сильніший пробіотичний ефект.
Сік маринованого буряка (буряковий квас) — додатково підтримує кровоносну систему, знижує кров'яний тиск та покращує фізичну працездатність. Варто чергувати їх та спостерігати, який з них викликає у вас найкраще самопочуття.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про продукти бджільництва, які є дешевшою, але не менш корисною альтернативою меду.59
