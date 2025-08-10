Підтримують травлення, імунітет і корисні для кишківника: чому варто пити соки з-під маринованих овочів

Багато людей досі асоціюють квашену капусту або мариновані огірки переважно з домашньою кухнею. Тим часом дієтологи та ті, хто піклується про свій імунітет, все частіше звертаються до соків з-під цих овочів. Він містить натуральні пробіотики, вітаміни та мінерали, підтримує травлення, покращує самопочуття та може допомогти відновити кишкову мікрофлору. Але щоб він справді працював, потрібно знати, як його пити з розумом і з чим не перестаратися, пише видання Kobieta.

Найкраще пити сік маринованих огірків у невеликих кількостях, але регулярно. Для початку достатньо 50−100 мл на день, бажано вранці, натщесерце або між прийманням їжі. Ви також можете додавати його до супів, овочевих смузі або пити як «шот» перед сніданком. Однак не перестарайтеся — занадто велика кількість може перевантажити шлунок або викликати проносний ефект, особливо якщо ви зазвичай не їсте багато маринованих продуктів. Людям з гіпертонією також слід звертати увагу на вміст солі — деякі соки (особливо ті, що приготовані з квашеної капусти) досить солоні.

Кожен маринований сік має дещо різні властивості.

Сік маринованих огірків — чудове зволоження, допомагає при головному болю та діє як натуральний ізотонічний напій.

Сік квашеної капусти — має сильнішу очищувальну дію, підтримує імунітет та має сильніший пробіотичний ефект.

Сік маринованого буряка (буряковий квас) — додатково підтримує кровоносну систему, знижує кров'яний тиск та покращує фізичну працездатність. Варто чергувати їх та спостерігати, який з них викликає у вас найкраще самопочуття.

