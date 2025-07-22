Рівень інсуліну в крові нижчий: чому декому варто пропускати сніданок

Роками дієтологи наголошували, що сніданок є основоположним для підтримки здоров'я та гарної фігури. Він допомагає регулювати травлення, скидати зайву вагу та забезпечує енергією на весь день. Однак, як виявляється, це не ідеальне рішення — для деяких людей пропуск сніданку може виявитися кориснішим для здоров'я та фігури, пише abc Zdrowie.

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Насправді, традиційний підхід до п'ятиразового харчування через рівні проміжки часу підходить більшості людей. Однак це не повинно бути стандартним варіантом для тих, хто бореться із зайвою вагою або має проблеми з правильним харчуванням.

Якщо ви не жайворонок, ви можете легко пропустити сніданок, не завдаючи шкоди своєму організму. Якщо ви правильно керуєте вибором продуктів під час наступних прийомів їжі, у вас є шанс почуватися краще та скинути кілька зайвих кілограмів. Пропуск сніданку та вибір 3−4 більших прийомів їжі замість 5−6 менших може призвести до зниження загального споживання калорій. Деякі люди краще переносять дієтичні обмеження з таким меню, оскільки вони регулярно їдять до свого задоволення.

Необов'язково їсти одразу після пробудження лише для того, щоб пришвидшити свій метаболізм. Ваш рівень метаболізму залежить не від споживання їжі в певний час, а від кількості споживаних калорій та співвідношення жирів, білків та вуглеводів протягом дня. Навіть періодичне пропускання сніданку може бути корисним - коли ви голодуєте, рівень інсуліну в крові нижчий. Це допомагає вашому організму краще справлятися зі споживаними вуглеводами.

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Сніданок — це в основному бутерброди, тости, пластівці або вівсянка — виключивши їх зі свого раціону, ви можете обмежити споживання вуглеводів протягом дня. Якщо ви також забезпечите правильну пропорцію білка та жиру в інших прийомах їжі, ви можете прискорити спалювання жиру.

Пропускаючи сніданок, пам’ятайте, що підтримка регулярності в інших наших прийомах їжі та їх відповідної калорійності є надзвичайно важливою. Пропускання ранкових прийомів їжі та переїдання ввечері завжди буде шкідливим для нашого здоров’я та фігури. Якщо ми віддаємо перевагу розпочати день зі склянки соку та розподілити решту прийомів їжі на пізніший час, нам нема про що турбуватися.

Нагадаємо про те, коли снідати, обідати та вечеряти, бо час має особливе значення.

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