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Здоров'я та медицина

Не їжте цього багато, якщо у вас діабет: рівень цукру в крові може значно підскочити

21:32 16 липня 2025
Кавун та полуниця

Успішність лікування діабету залежить не лише від ліків, але й від індивідуально підібраної дієти. Обмеження вуглеводів, включно з простими цукрами, має вирішальне значення. Ми часто менше звертаємо увагу на калорійність та глікемічний індекс окремих продуктів. А це погано, особливо для діабетиків. Вони мають бути обережними не лише з солодкими напоями, але й з фруктами, особливо кавуном та полуницею, пише Medonet.

Хоча кавуни є чудовим джерелом лікопену, лютеїну та бета-каротину, а також вітамінів (C, B6, A, E, K1), вони мають високий глікемічний індекс (75). Тому рівень глюкози в крові не падає надто швидко після вживання кавуна. З іншого боку, це не висококалорійний фрукт (45 ккал/150 г м'якоті), що також варто пам'ятати. Крім того, слід знати, що приготування літніх напоїв з кавуном негативно впливає на печінку. Лікопен гірше засвоюється в поєднанні з алкоголем.

Полуниця — ще один літній фрукт, який діабетикам слід вживати обережно. Хоча вона має низький глікемічний індекс (25) порівняно з кавунами, вона містить 7,2 г вуглеводів. Тому не варто наїдатися нею з ранку до вечора, а краще дотримуватися поміркованості. Дієтологи рекомендують вживати полуницю, як і інші літні фрукти, лише помірно. Однак краще з’їсти кілька полуниць або шматочок кавуна, ніж солодкий десерт з високим вмістом цукру.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про трави, які стримують тягу до солодкого. Якщо пити ці чаї щодня, легко забути про цукерки.

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