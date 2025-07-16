- 16.07 22:26 Купівля цих речей — дуже вигідна інвестиція в гардероб: напевно ви з цим погодитеся
- 16.07 22:02 Секрети кавового фінджана та лукумниці: любителям кави необхідно їх знати
- 16.07 21:44 «Обрали дурників — не чіпайте. Вони ж дурні»: Зоя Казанжи про те, чому влада воює з опозицією, а не з проблемами
- 16.07 21:32 Не їжте цього багато, якщо у вас діабет: рівень цукру в крові може значно підскочити
- 16.07 21:02 Жодної зірковості: донька Бена Аффлека вразила скромним вибором одягу
- 16.07 20:45 «В Японії посуд з метеликами популярний невипадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 16.07 20:33 Після поранення повернувся у стрій: ворожий дрон вбив батька двох дітей з Рівненщини
- 16.07 20:07 Картопляні пиріжки з білими грибами: приготуйте цю смакоту й порадуйте рідних
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом у єврокубках програло клубу з Хорватії: відеоогляд матчу
- 16.07 19:54 Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня
- 16.07 19:42 Роблять 14 років: окупанти поспішають кинути проти України нову техніку, але поки що вона потрапляє лише в аварії та кримінальні справи
- 16.07 19:19 Знайшов родичів в Італії: популярний комік та військовий здивував мережу
Не їжте цього багато, якщо у вас діабет: рівень цукру в крові може значно підскочити
Успішність лікування діабету залежить не лише від ліків, але й від індивідуально підібраної дієти. Обмеження вуглеводів, включно з простими цукрами, має вирішальне значення. Ми часто менше звертаємо увагу на калорійність та глікемічний індекс окремих продуктів. А це погано, особливо для діабетиків. Вони мають бути обережними не лише з солодкими напоями, але й з фруктами, особливо кавуном та полуницею, пише Medonet.
Хоча кавуни є чудовим джерелом лікопену, лютеїну та бета-каротину, а також вітамінів (C, B6, A, E, K1), вони мають високий глікемічний індекс (75). Тому рівень глюкози в крові не падає надто швидко після вживання кавуна. З іншого боку, це не висококалорійний фрукт (45 ккал/150 г м'якоті), що також варто пам'ятати. Крім того, слід знати, що приготування літніх напоїв з кавуном негативно впливає на печінку. Лікопен гірше засвоюється в поєднанні з алкоголем.
Полуниця — ще один літній фрукт, який діабетикам слід вживати обережно. Хоча вона має низький глікемічний індекс (25) порівняно з кавунами, вона містить 7,2 г вуглеводів. Тому не варто наїдатися нею з ранку до вечора, а краще дотримуватися поміркованості. Дієтологи рекомендують вживати полуницю, як і інші літні фрукти, лише помірно. Однак краще з’їсти кілька полуниць або шматочок кавуна, ніж солодкий десерт з високим вмістом цукру.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про трави, які стримують тягу до солодкого. Якщо пити ці чаї щодня, легко забути про цукерки.
331
Читайте також: Ці ягоди підходять не всім: кому шкідливо їсти виноград
Читайте нас у Facebook
Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня