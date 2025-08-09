Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм

Після довгого дня вашому організму потрібна енергія, а рівень гормону голоду досягає піка ввечері. Не дивно, що саме тоді нам хочеться жирних або солодких закусок. Проблема полягає в тому, що вживання їжі безпосередньо перед сном змушує травну систему працювати інтенсивніше в той час, коли організм повинен відновлюватися. Результатом є погіршення якості сну і відчуття тяжкості, пише видання Kobieta.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, пізнє приймання їжі може порушити вироблення мелатоніну, гормону, який регулює цикл сну та неспання. Це ускладнює засинання, і організм зосереджується на травленні, а не на підготовці до повноцінного нічного відпочинку. Зрештою, регулярні вечірні перекуси, особливо висококалорійною їжею, можуть призвести до збільшення ваги та проблем із травленням.

Найбільш проблематичними продуктами є солодощі (особливо ті, що містять багато цукру) та шоколад. Вони забезпечують тимчасовий приплив енергії, після чого швидко настає спад, часто викликаючи новий голод. Деякі овочі, такі як цвітна капуста, китайська капуста, шпинат та помідори, містять нерозчинну клітковину, яка довго затримується в кишківнику та може спричинити здуття живота.

Фрукти з високим вмістом цукру, такі як яблука, груші, сливи, банани, виноград і кавун, підвищують рівень глюкози, що ускладнює заспокоєння організму. Червоне м’ясо, багате на білок і жир, важко ы довго перетравлюється, викликаючи відчуття ситості. Макарони, особливо ті, що містять жирні соуси, є джерелом вуглеводів, які швидко відкладаються у вигляді жиру.

РЕКЛАМА

Свідоме планування вечері, уникнення важкої та висококалорійної їжі та уникнення вживання їжі безпосередньо перед сном — це прості кроки, які можуть значно покращити якість вашого нічного відпочинку.

Дієтологи рекомендують їсти востаннє приблизно за 2−3 години до сну. Цей час дозволяє вашому організму перетравити їжу та підготуватися до гарного нічного відпочинку.

Раніше фітнес-тренерка Марина Боржемська назвала сім «золотих» правил, як прискорити обмін речовин в організмі.

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook