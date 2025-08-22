Гниття фруктів на деревах у серпні: як цьому запобігти

Якщо в серпні ви помітили, що яблука, сливи, груші або абрикоси починають буріти, розм'якшуватися та опадати з дерева, це, швидше за все, не пов'язано з механічними пошкодженнями чи надмірними дощами. Це бура гниль кісточкових та зерняткових плодових дерев — небезпечна хвороба, що викликається грибами. Тепла та волога погода, якої в останні роки було багато в серпні, сприяє зараженню. Кілька дощових днів достатньо, щоб збудник повністю активувався та швидко поширився по всьому саду.

Симптоми бурої гнилі досить характерні та їх легко помітити неозброєним оком. На плодах з'являються коричневі плями, які швидко збільшуються, покриваючи майже всю поверхню. Незабаром починають утворюватися концентричні кола зі світлими, пилоподібними бородавками — це і є спори грибка, пише Zielony Ogrodek.

Хвороба викликає не тільки гниль плодів, але й муміфікацію та прилипання до гілок. Контроль коричневої гнилі не обмежується одним обприскуванням. Це безперервний процес, який необхідно адаптувати до вегетаційного періоду рослини. Серпень — це останній заклик до ефективного захисту — як у комерційних, так і в домашніх садах.

Саме тоді плоди досягають зрілості, а їхня шкірка стає більш схильною до розтріскування та пошкодження. Грибок має ідеальні умови для росту — тепло, волога та легкий доступ до м’якоті. Тому профілактичне обприскування слід проводити в серпні, навіть якщо дерева на перший погляд здаються здоровими.

Профілактичні заходи є ключовими. Не чекайте, поки перші плоди почнуть гнити. Щойно прогноз погоди оголошує дощ або ви помітите окремі плями, дійте негайно!

Видаліть заражені плоди як з дерева, так і з землі. Не компостуйте їх — найкраще спалити або глибоко закопати. Обробляйте крону дерева, щоб покращити циркуляцію повітря та зменшити вологість у кроні.

Систематично видаляйте так звані «мумії» — сухі зогнилі плоди, які зимують на деревах.

Контролюйте таких шкідників, як плодові мушки та оси, які пошкоджують плоди та прокладають шлях для інфекції. На жаль, після зараження плоди непридатні для вживання, навіть після очищення. Грибок проникає в м’якоть і може виробляти токсини, небезпечні для здоров’я. Навіть якщо частина плодів має здоровий вигляд, краще не ризикувати.

