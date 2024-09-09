Що робити з падалицею яблук та груш: поради досвідчених городників
Щоб зберегти красу саду, потрібно не тільки боротися зі шкідниками, а й своєчасно доглядати за деревами та кущами, не лишати під ними падалішні яблука, груші й інші плоди.
Якщо восени залишати в пристовбурній зоні фрукти, то можна чекати нашестя шкідників і розвитку захворювань, повідомляє Ukr.Media.
Вважається, що гнилі яблука — це хороший матеріал для компостування, з якого може вийти гарне добриво.
Але досвідчені садівники знають, що гнилі яблука, які впали або були зняті з дерева, це хворі плоди, використовувати для створення добрив їх не можна. Адже найчастіше йдеться гниль, викликану захворюванням.
Може йтися про такі захворювання, як коренева гниль, борошниста роса, іржа та інші хвороби. У компостну яму таку органіку закладати не можна.
Але є частина садівників, яка використовує гнилі фрукти як добриво. Падалицю з незначними дефектами вони використовують як добавку для компосту.
Разом з тим, це мають бути фрукти від здорового дерева і збирати їх потрібно відразу, а не залишати гнити під стовбуром.
Також вважається, що за 2 роки дозрівання компосту, загинуть шкідники, які можуть мешкати в яблуці або груші.
А от падалиця від кісточкових культур для компосту не підходить. Ідеальними для компосту є зерняткові фрукти.
Більш детально, що робити з падалицею яблук та груш, розповіла відома блогерка — городниця з Одеси.
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