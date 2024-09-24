Восени білимо дерева у саду: коли і як це найкраще робити

Осіння побілка дерев на дачі, яку можна проводити до того, як температура впаде до 5 градусів, вважається найбільш ефективною. Її зазвичай проводять у жовтні-листопаді. А весняна, коли повітря вже трохи прогрілося, — проводиться на початку березня і вважається додатковим доглядом. Важливо пам'ятати, що під час побілки дерев потрібно уникати трьох найпоширеніших помилок: вибору неправильної висоти для побілки, поганої підготовки стовбура та вибору неправильної фарби, яка не пропускає повітря.

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Спочатку зі стовбура слід видалити відмерлі ділянки кори, потім продезінфікувати кору (можна взяти 5-відсотковий розчин мідного купоросу) і замазати пошкодження, наприклад, садовим варом.

Розчин для побілки купують вже готовим чи готують самостійно. Його зазвичай наносять на стовбур у кілька шарів. Висота побілки — стовбур і третина нижніх скелетних гілок. Товщина шару побілки — близько 2−3 мм.

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Канал «Моя дача. Сад и огород» пропонує засоби, які можна використовувати для побілки дерев:

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На 10 л води беруть 2,5 кг вапна, 500 г мідного купоросу та 200 г столярного клею.

На 10 л води потрібно 2−2,5 кг вапна, 300 г мідного купоросу, 1 кг глини та 1−2 лопати гною.

У 10 л води розчиняють 2,5 кг крейди та 10 ст. ложок борошняного клейстеру.

На 8 л води беруть по 1 кг гною та вапна і 200 г мідного купоросу.

У 10 л води розводять 2 кг крейди, 400 г мідного купоросу та 100 г казеїнового клею.

На 10 л води беруть 2 кг вапна, 500 г залізного купоросу, 1−2 лопати гною, 1 ст. ложку карболової кислоти та ½ бруска господарського мила.

На 9 л води потрібно взяти 1 л молока чи молочної сироватки, 2−2,5 кг крейди, 1 кг глини та 100 мл зеленого мила.

Коли і чим слід підживлювати плодові дерева та чагарники у вересні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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