Зберігання яблук на зиму: дієві лайфхаки і поради садівників (відео)

Як відомо, зібрати врожай це тільки половина справи, важливо його зберегти. Повною мірою це стосується яблук, ніжна м'якоть яких вимагає особливого підходу, пише ТГ-канал «Дача Сад та город UA», пояснюючи кілька важливих принципів процесу зберігання.

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Мінімум контакту. Для нормального зберігання відбирайте тільки ідеальні яблука, без будь-яких слідів. Збирайте яблука тільки вручну й одразу кладіть у ящики, намагаючись навіть мінімально торкатися і не пошкоджувати восковий наліт на них.

Тара. Не зберігайте яблука навалом у щільних ящиках. Ідеальний ящик — це невелика ємність, де плоди лежать в один ряд, ледь стикаючись. Також тара має провітрюватися.

Сусідство. Яблука виділяють етилен, що псує прилеглі плоди, особливо це стосується моркви, буряка, селери та картоплі. Також не зберігайте яблука поруч з овочами і травами, що сильно пахнуть.

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Температура. Найважливіший фактор, оптимальна вона від 0 до 5 градусів тепла, можливе зниження на пару градусів. Вологість — 85−90%, за хорошої вентиляції та циркуляції повітря.

А на YouTube каналі «Сім'я Піддубних» запропонували зберігати яблука у ямі. Автор відео продемонстрував гарний врожай яблук «Симиренко» і яму глибиною 60 см, викопану в землі просто під терасою будинку (аби дощ і сніг до неї не потрапили).

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«Оскільки у нас немає погреба, є тільки яблука, то будемо їх пробувати зберегти», — говорить садівник.

Для цього йому знадобилося опале листя, яке родина заздалегідь зібрала з саду у мішки.

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Спочатку він встелив листям дно ями, висипав заздалегідь перебрані сухі яблука, також прикривши їх зверху листям. Далі можна знову висипати шар яблук, прикрити листям і на додачу — старою ковдрою. Для повної гарантії господар накрив яму профлистом, закріпивши його по боках цеглинами.

Ну, а з тих плодів, які не пройшли «кастинг» для зберігання на зиму, можна приготувати щось смачне і сезонне, наприклад запечені яблука з корицею, які не зашкодять стрункій талії.

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