Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня

Останнім часом в мережі стали популярні рецепти різноманітних страв, насамперед, пирогів, які готують без тіста, використовуючи лаваш. Так, наприклад, можна приготувати пиріг з черешнями.

ВІДЕО ДНЯ

А житомирська фудблогерка поділилася рецептом м'ясного пирога, який вона готувала із вірменським лавашем.

Інгредієнти: Лаваш — 2 шт.;

Фарш — 750 г;

Цибуля — 3 шт.;

Сухий часник — 1 ч.л.;

Копчена паприка — 1 ч.л.;

Сіль — 1 ч.л.;

Прованські або італійські трави — 1 ч.л.;

Чорний перець — ½ чи 1/3 ч.л. Для заливки: Моцарела — 200 г;

Сметана — 200 г;

Яйця — 3 шт.;

Сіль — 1 ч.л. (без гірки)

Італійські трави — 1 ч.л.

Читайте також: Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик

РЕКЛАМА

Приготування: До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль та спеції. Ретельно перемішати.

На лаваш викласти начинку тонким шаром та накрити його другим лавашем, згорнувши в рулет. Нарізати порційно та викласти шматочки в форму для запікання.

Для заливки змішати сметану, яйця, спеції та натертий сир. Викласти ложкою на кожну із заготовок.

Випікати при температурі 180 градусів 45−50 хвилин.

За 10 хвилин до готовності викласти поверх шматочків пиррга шар натертого сиру.

До речі, з лавашем можна приготувати і чебуреки, рецептом яких раніше ділилася дієтологиня Катерина Черкаська.

Фото — скріншот



РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook