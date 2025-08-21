41.02 / 41.52 47.86 / 48.46
Книга рецептів

Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня

14:06 21 серпня 2025
Рецепт м&#39;ясного пирога з лавашем. Фото&nbsp;— скріншот

Останнім часом в мережі стали популярні рецепти різноманітних страв, насамперед, пирогів, які готують без тіста, використовуючи лаваш. Так, наприклад, можна приготувати пиріг з черешнями.

А житомирська фудблогерка поділилася рецептом м'ясного пирога, який вона готувала із вірменським лавашем.

Інгредієнти:

  • Лаваш — 2 шт.;
  • Фарш — 750 г;
  • Цибуля — 3 шт.;
  • Сухий часник — 1 ч.л.;
  • Копчена паприка — 1 ч.л.;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Прованські або італійські трави — 1 ч.л.;
  • Чорний перець — ½ чи 1/3 ч.л.

Для заливки:

  • Моцарела — 200 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Сіль — 1 ч.л. (без гірки)
  • Італійські трави — 1 ч.л.

Читайте також: Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик

Приготування:

  • До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль та спеції. Ретельно перемішати.
  • На лаваш викласти начинку тонким шаром та накрити його другим лавашем, згорнувши в рулет. Нарізати порційно та викласти шматочки в форму для запікання.
  • Для заливки змішати сметану, яйця, спеції та натертий сир. Викласти ложкою на кожну із заготовок.
  • Випікати при температурі 180 градусів 45−50 хвилин.
  • За 10 хвилин до готовності викласти поверх шматочків пиррга шар натертого сиру.

До речі, з лавашем можна приготувати і чебуреки, рецептом яких раніше ділилася дієтологиня Катерина Черкаська.

Фото — скріншот

101

