Книга рецептів
14:06 — 21 серпня 2025
Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня
Останнім часом в мережі стали популярні рецепти різноманітних страв, насамперед, пирогів, які готують без тіста, використовуючи лаваш. Так, наприклад, можна приготувати пиріг з черешнями.
А житомирська фудблогерка поділилася рецептом м'ясного пирога, який вона готувала із вірменським лавашем.
Інгредієнти:
- Лаваш — 2 шт.;
- Фарш — 750 г;
- Цибуля — 3 шт.;
- Сухий часник — 1 ч.л.;
- Копчена паприка — 1 ч.л.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Прованські або італійські трави — 1 ч.л.;
- Чорний перець — ½ чи 1/3 ч.л.
Для заливки:
- Моцарела — 200 г;
- Сметана — 200 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Сіль — 1 ч.л. (без гірки)
- Італійські трави — 1 ч.л.
Приготування:
- До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, сіль та спеції. Ретельно перемішати.
- На лаваш викласти начинку тонким шаром та накрити його другим лавашем, згорнувши в рулет. Нарізати порційно та викласти шматочки в форму для запікання.
- Для заливки змішати сметану, яйця, спеції та натертий сир. Викласти ложкою на кожну із заготовок.
- Випікати при температурі 180 градусів 45−50 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності викласти поверх шматочків пиррга шар натертого сиру.
До речі, з лавашем можна приготувати і чебуреки, рецептом яких раніше ділилася дієтологиня Катерина Черкаська.
Фото — скріншот
