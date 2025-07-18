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Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик
Дуже важливо не забувати про те, що раціон людини на дієті має складатися з різноманітних страв. І не потрібно категорично відмовлятися від смачненького, просто можна трішки змінити рецептуру, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська. Вона поділилась рецептом нереально смачного штруделя.
Складники:
лаваш — 60 г
яблуко — 50 г
груша — 50 г
сир кисломолочний маложирний — 40 г
родзинки — 30 г
горішки — 20 г
яєчний жовток — 1 шт.
мед — ½ ч. л.
сік лимона, кориця і ванілін — до смаку
мак/насіння кунжуту — на вибір 1 ч. л.
Приготування
Нарізаємо яблуко та грушу на невеличкі кубики. На краплині олії починаємо обсмажувати фрукти, додаємо мед, сік лимона, родзинки, корицю та 1−2 ст. л. води. Перемішуємо й тушкуємо 2−3 хв.
Сир змішуємо з фруктами, додаємо горіхи. Отриману суміш викладаємо на лаваш та загортаємо в рулет.
Змащуємо рулет яєчним жовтком, посипаємо маком або кунжутом (на вибір) і випікаємо 15 хвилин за температури 190 градусів.
Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреатка національних та всеукраїнських конкурсів Оксана Вознюк розповіла про секрети приготування штруделів з різними начинками.120
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