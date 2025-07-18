Штрудель з яблуками та грушею: навіть не дієті можна собі дозволити такий смаколик

Дуже важливо не забувати про те, що раціон людини на дієті має складатися з різноманітних страв. І не потрібно категорично відмовлятися від смачненького, просто можна трішки змінити рецептуру, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська. Вона поділилась рецептом нереально смачного штруделя.

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Складники:

лаваш — 60 г

яблуко — 50 г

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груша — 50 г

сир кисломолочний маложирний — 40 г

родзинки — 30 г

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горішки — 20 г

яєчний жовток — 1 шт.

мед — ½ ч. л.

сік лимона, кориця і ванілін — до смаку

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мак/насіння кунжуту — на вибір 1 ч. л.

Приготування

Нарізаємо яблуко та грушу на невеличкі кубики. На краплині олії починаємо обсмажувати фрукти, додаємо мед, сік лимона, родзинки, корицю та 1−2 ст. л. води. Перемішуємо й тушкуємо 2−3 хв.

Сир змішуємо з фруктами, додаємо горіхи. Отриману суміш викладаємо на лаваш та загортаємо в рулет.

Змащуємо рулет яєчним жовтком, посипаємо маком або кунжутом (на вибір) і випікаємо 15 хвилин за температури 190 градусів.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреатка національних та всеукраїнських конкурсів Оксана Вознюк розповіла про секрети приготування штруделів з різними начинками.

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