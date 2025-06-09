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Черешневий пиріг з лаваша: доступна випічка, яка точно буде вам до смаку
Просто гріх не поділитись цим смачним і легким пирогом з лавашу, для начинки беріть червоні черешні без кісточок, а для яскравого аромату додайте ванілін! В середині пиріг м'якенький, а зверху — хрумкий, в міру солодкий, з легкою кислинкою, ділиться кулінарка Людмила Чеглакова.
Складники:
- Черешні — без кісточок.
- 400 грамів лаваша порізати смужками.
Заливка:
- 4 яйця,
- 0,5 літра молока,
- 0,5 стакана цукру,
- ванілін на кінчику ножа.
Все ретельно збити вінчиком.
Приготування:
Залити заливкою порізаний лаваш, ретельно його перемішати в цій заливці, потім викладати цей лаваш у змазану олією або маслом форму. На кожний прошарок лавашу викладати черешні. Вилити зверху залишки заливки. Прикрасити черешнями і зверху пиріг теж притрусити цукром.
Випікати при 180 градусах хвилин 40 (дивитись по духовці).
«Пиріг прекрасно тримається. Можна з сметаною їсти, дуже смакує», — каже кулінарка.
Нагадаємо рецепт сирного лавашу без борошна.145
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