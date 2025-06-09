Черешневий пиріг з лаваша: доступна випічка, яка точно буде вам до смаку

Просто гріх не поділитись цим смачним і легким пирогом з лавашу, для начинки беріть червоні черешні без кісточок, а для яскравого аромату додайте ванілін! В середині пиріг м'якенький, а зверху — хрумкий, в міру солодкий, з легкою кислинкою, ділиться кулінарка Людмила Чеглакова.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: Черешні — без кісточок.

400 грамів лаваша порізати смужками. Заливка: 4 яйця,

0,5 літра молока,

0,5 стакана цукру,

ванілін на кінчику ножа. Все ретельно збити вінчиком. РЕКЛАМА

Приготування:

Залити заливкою порізаний лаваш, ретельно його перемішати в цій заливці, потім викладати цей лаваш у змазану олією або маслом форму. На кожний прошарок лавашу викладати черешні. Вилити зверху залишки заливки. Прикрасити черешнями і зверху пиріг теж притрусити цукром.

Випікати при 180 градусах хвилин 40 (дивитись по духовці).

РЕКЛАМА

«Пиріг прекрасно тримається. Можна з сметаною їсти, дуже смакує», — каже кулінарка.

Нагадаємо рецепт сирного лавашу без борошна.

145

Читайте нас у Facebook