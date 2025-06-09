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Черешневий пиріг з лаваша: доступна випічка, яка точно буде вам до смаку

20:06 9 червня 2025
Черешневий пиріг з лаваша

Просто гріх не поділитись цим смачним і легким пирогом з лавашу, для начинки беріть червоні черешні без кісточок, а для яскравого аромату додайте ванілін! В середині пиріг м'якенький, а зверху — хрумкий, в міру солодкий, з легкою кислинкою, ділиться кулінарка Людмила Чеглакова.

Складники:

  • Черешні — без кісточок.
  • 400 грамів лаваша порізати смужками.

Заливка:

  • 4 яйця,
  • 0,5 літра молока,
  • 0,5 стакана цукру,
  • ванілін на кінчику ножа.

Все ретельно збити вінчиком.

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Приготування:

Залити заливкою порізаний лаваш, ретельно його перемішати в цій заливці, потім викладати цей лаваш у змазану олією або маслом форму. На кожний прошарок лавашу викладати черешні. Вилити зверху залишки заливки. Прикрасити черешнями і зверху пиріг теж притрусити цукром.

Випікати при 180 градусах хвилин 40 (дивитись по духовці).

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«Пиріг прекрасно тримається. Можна з сметаною їсти, дуже смакує», — каже кулінарка.

Нагадаємо рецепт сирного лавашу без борошна.

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