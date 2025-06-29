Можна собі дозволити: готуємо чебуреки, від яких не набереш зайву вагу

Під час схуднення іноді дуже хочеться з’їсти чогось ну вкрай некорисного. Можете приготувати чебуреки, які точно «не вилізуть боком» для вашого здоров’я та фігури, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники:

куряче філе — 100 г

цибуля — 40 г

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яйце куряче — 1 шт.

часник — 1 зубчик

лаваш — 60 г

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спеції, зелень, насіння кунжуту — до смаку

Замість курячого м’яса можна взяти яловичину або індичку.

Приготування

З філе, цибулі та часнику робимо фарш, додаємо дрібно нарізану зелень, спеції та 1 ст. ложку води, для того, щоб фарш був соковитішим.

За допомогою блюдця вирізаємо в лаваші круги.

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Відділяємо білок від жовтка.

Фарш викладаємо на лаваш, краї лаваша змащуємо яєчним білком і складаємо навпіл. Далі чебурек змащуємо жовтком, посипаємо кунжутом і відправляємо випікати 20 хвилин при 180 градусах.

Раніше Катерина Черкаська розповідала, як приготувати курячо-овочевий пиріг — такий соковитий, що аж тане у роті.

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