Родина нової заступниці міністра юстиції Галущенка купувала нерухомість у росіян під час війни, — ЗМІ

15:37 21 серпня 2025
Мін'юст

12 жовтня 2022 року, коли Київ щойно пережив один із наймасштабніших ракетних ударів, а країна входила в епоху перших блекаутів, родина Людмили Кравченко, нині заступниці міністра юстиції Германа Галущенка, вирішила інвестувати у нерухомість за кордоном. Про це пишуть «Українські новини» із посиланням на джерела, у розпорядженні який опинилися відповідні документи.

За інформацією ЗМІ, йдеться про квартиру у болгарській Варні, яку оформили на доньку Кравченко.

«Історія не була б гучною, якби не деталь: продавцями стали п’ятеро громадян росії з родини Мокрицьких. Це люди не випадкові — вони засновники компанії „Экопан-Новосибирск“ з рф, а В’ячеслав Мокрицький, серед них, є засновником організації „Российское воинское братство“, що підтримує російських ветеранів війни, зокрема й тих, хто воював проти України», — повідомили «Українські новини».

Зазначається, що придбання майна у таких осіб фактично означало фінансування представників держави-агресора в розпал війни.

«І саме цю людину — Людмилу Кравченко — Галущенко сьогодні зробив своєю заступницею», — пишуть «Українські новини».

Раніше ЗМІ повідомляли, що житомирську депутатку Ірину Костюшко вигнали з фракції за російський паспорт.

