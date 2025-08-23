41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Книга рецептів

Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини

20:07 23 серпня 2025
Сирні галушки

Це українська національна страва, і саме галушки з сиром можуть бути чудовим сніданком або вечерею. Галушки готують з борошна, манних круп, сиру, картоплі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

200 г сиру кисломолочного, бажано сухого

1 яйце

50 г розтопленого вершкового масла

50 г цукрової пудри

4−5 столових ложок борошна, може піти більше, залежно від сиру

сіль

Спосіб приготування

Сир протерти крізь сито. Додати яйце та розтоплене вершкове масло, розмішати.

Додати цукрову пудру, сіль, розмішати й поступово вводити борошно. Потрібно, щоб тісто тримало форму. Викласти на стіл і домісити, посипати борошном, щоб не прилипало до стола. Розкатати за допомогою качалки завтовшки 0,5 см. Порізати на квадрати за допомогою різака для тіста з фігурним лезом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати коцюрбу — старовинну ситну страву, рецепт якої дійшов до наших днів. У ній є і картопля, і галушки (їх ще називали щипанками), і, ситні шкварки з цибулею.

Читайте також: «Бриндзя, яку називають білим золотом Карпат, дуже смакує з дерунами та баношем», — кулінарка Оксана Вознюк

28

