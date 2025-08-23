- 20:44 «Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини
Це українська національна страва, і саме галушки з сиром можуть бути чудовим сніданком або вечерею. Галушки готують з борошна, манних круп, сиру, картоплі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
200 г сиру кисломолочного, бажано сухого
1 яйце
50 г розтопленого вершкового масла
50 г цукрової пудри
4−5 столових ложок борошна, може піти більше, залежно від сиру
сіль
Спосіб приготування
Сир протерти крізь сито. Додати яйце та розтоплене вершкове масло, розмішати.
Додати цукрову пудру, сіль, розмішати й поступово вводити борошно. Потрібно, щоб тісто тримало форму. Викласти на стіл і домісити, посипати борошном, щоб не прилипало до стола. Розкатати за допомогою качалки завтовшки 0,5 см. Порізати на квадрати за допомогою різака для тіста з фігурним лезом.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати коцюрбу — старовинну ситну страву, рецепт якої дійшов до наших днів. У ній є і картопля, і галушки (їх ще називали щипанками), і, ситні шкварки з цибулею.
