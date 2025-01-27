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Улюблена страва козаків коцюрба: готуємо в домашніх умовах

18:03 27 січня 2025
Готова страва

Коцюрба — ще одна старовинна ситна страва, рецепт якої дійшов до наших днів. У ній є і картопля, і галушки (їх ще називали щипанками), і, ситні шкварки з цибулею.

Автори популярного YouTube-каналу MaxiFoodKazan припускають, що назва страви, ймовірно, походить від знаряддя, яке використовували для приготування — коцюрби (кочерги). Адже раніше більшість страв готувалася у печі, а щоб дістати їх звідти, використовували інструмент, що складався із держака з загнутим кінцем.

Втім, її можна приготувати і в «польових» умовах, як це і робили козаки.

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Для приготування візьміть:

  • картопля — 1 кг;
  • підчеревина — 1 кг;
  • цибуля (червона та біла) — по 1 шт;
  • часник;
  • кріп, зелена цибуля;
  • галушки: борошно — 400 г, яйця — 2 шт., кефір — 200 мл., сіль — 0,5 ч.л.;
  • сіль, перець.

Як готувати

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В першу чергу почистіть картопельку, нарізавшили її поставивши відварюватися.

Далі наріжте шматочками підчеревину і відправте на пательню.

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Беріться за приготування галушок — до борошна додайте кефір та яйця, а також дрібку солі і сформуйтте галушки довільної форми (найчастіше їх роблять видовженими).

Підсмажте цибулю на пательні, де готувалися шкварки.

Перед подачею до картоплі додайте трішечки кропу та вичавіть 2 зубчика часнику, викладіть галушки, підсмажену цибулю та підчеревину. Гарненько вимішайте.

Можна смакувати!

Також радимо приготувати з картоплі панський дерун з сиром і грибами, рецепт якого докладно описала львівська блогерки Лілія Цвіт.

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