Улюблена страва козаків коцюрба: готуємо в домашніх умовах
Коцюрба — ще одна старовинна ситна страва, рецепт якої дійшов до наших днів. У ній є і картопля, і галушки (їх ще називали щипанками), і, ситні шкварки з цибулею.
Автори популярного YouTube-каналу MaxiFoodKazan припускають, що назва страви, ймовірно, походить від знаряддя, яке використовували для приготування — коцюрби (кочерги). Адже раніше більшість страв готувалася у печі, а щоб дістати їх звідти, використовували інструмент, що складався із держака з загнутим кінцем.
Втім, її можна приготувати і в «польових» умовах, як це і робили козаки.
Для приготування візьміть:
- картопля — 1 кг;
- підчеревина — 1 кг;
- цибуля (червона та біла) — по 1 шт;
- часник;
- кріп, зелена цибуля;
- галушки: борошно — 400 г, яйця — 2 шт., кефір — 200 мл., сіль — 0,5 ч.л.;
- сіль, перець.
Як готувати
В першу чергу почистіть картопельку, нарізавшили її поставивши відварюватися.
Далі наріжте шматочками підчеревину і відправте на пательню.
Беріться за приготування галушок — до борошна додайте кефір та яйця, а також дрібку солі і сформуйтте галушки довільної форми (найчастіше їх роблять видовженими).
Підсмажте цибулю на пательні, де готувалися шкварки.
Перед подачею до картоплі додайте трішечки кропу та вичавіть 2 зубчика часнику, викладіть галушки, підсмажену цибулю та підчеревину. Гарненько вимішайте.
Можна смакувати!
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