Левам — «Диявол» та спокуси, Дівам — «Самітник» та пошук відповідей: таро-прогноз на 22 серпня

Представників деяких знаків зодіаку незабаром очікує серйозний фінансовий ривок, прогнозують астрологи. А про те, як складатиметься завтрашній день, 22 серпня 2025 року, розповіли тарологи. Цей день може принести несподівані події, які потребують рішучості та готовності до змін, пише slovofraza.com.

Козеріг — карта дня «Імператор»

День вимагає дисципліни та відповідальності. Карта «Імператор» радить проявити лідерські якості та контролювати ситуацію. У роботі важливо приймати виважені рішення. У особистому житті близькі оцінять вашу стабільність. Уникайте зайвої жорсткості, щоб не викликати опір. Увечері займіться плануванням.

Водолій — карта дня «Сила»

День вимагає контролю емоцій та внутрішнього балансу. Карта «Сила» підказує, що терпіння та м'якість допоможуть вам упоратися з труднощами. У роботі будьте дипломатичні, в особистому житті — спокійні та підтримуйте близьких. Сьогодні краще уникати імпульсивних дій. Увечері відновіть сили через відпочинок.

Риби — карта дня «Зірка»

22 серпня — день натхнення та надії. Карта «Зірка» обіцяє, що ви на вірному шляху. У роботі потрібний час для планування та пошуку ідей. В особистому житті чекають щирі розмови та близькість. Довіряйте інтуїції. Увечері присвятіть час тому, що сповнює душу світлом.

Овен — карта дня «Справедливість»

День вимагатиме об'єктивності та чесності. Карта «Справедливість» радить діяти продумано, адже ваші рішення можуть мати наслідки. У роботі можливі перевірки чи співбесіди. В особистому житті будьте відвертими. Уникайте поспішних кроків та спирайтеся на факти. Увечері підведіть підсумки.

Телець — карта дня «Вежа»

День принесе зміни та несподіванки. Карта «Вежа» вказує на руйнування старих ілюзій, що відкриє нові перспективи. У роботі можливий перегляд планів. В особистому житті чекають відверті розмови. Зміни принесуть можливість розпочати із чистого аркуша. Увечері відновлюйте внутрішній баланс.

Близнюки — карта дня «Світ»

День завершень та гармонії. Карта «Світ» символізує успіх після завершеної роботи. В особистому житті ви відчуєте стабільність та радість. Сьогодні сприятливий час для спілкування, навчання та подорожей. Увечері дозвольте собі відпочинок та подяку за досягнення.

Рак — карта дня «Імператриця»

День буде пов'язаний із турботою та натхненням. Карта «Імператриця» говорить про важливість уваги до будинку та близьких. У роботі ваші ідеї буде підтримано. В особистому житті проявіть теплоту, ваш партнер це оцінить. Сьогодні приділіть увагу дрібним радощам. Увечері насолоджуйтесь гармонією.

Лев — карта дня «Диявол»

День буде випробуванням на вміння справлятися із спокусами. Карта «Диявол» попереджає про можливі спокуси та чужий вплив. У роботі уникайте сумнівних пропозицій. В особистому житті не дозволяйте ревнощі керувати вами. Увечері займіться самоаналізом та подумайте про розвиток.

Діва — карта дня «Самітник»

День для самороздумів та аналізу. Карта «Самітник» радить знизити активність і присвятити час внутрішньому пошуку відповідей. У роботі зосередьтеся на індивідуальних завданнях. В особистому житті може виникнути бажання усамітнитися. Увечері займіться медитацією чи читанням.

Терези — карта дня «Сонце»

День принесе радість та успіх. Карта «Сонце» передбачає визнання в роботі та гармонію в особистому житті. Навіть дрібні труднощі не завадять вашому оптимізму. Діліться гарним настроєм із оточуючими. Увечері проведіть час із друзями чи близькими.

Скорпіон — карта дня «Колесо Фортуни»

День змін та несподіваних подій. Карта «Колесо Фортуни» вказує на повороти долі. У роботі чекайте на нові проєкти, в особистому житті — несподівані зустрічі. Будьте готові до несподіванок і не чіпляйтесь за минуле. Увечері підведіть підсумки змін.

Стрілець — карта дня «Повішений»

День вимагатиме переосмислення. Карта «Повішений» радить зупинитися та побачити ситуацію з іншого боку. У роботі можливі затримки, які допоможуть переглянути плани. В особистому житті доведеться шукати компроміси. Увечері займіться внутрішнім аналізом.

