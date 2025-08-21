- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
Представників деяких знаків зодіаку незабаром очікує серйозний фінансовий ривок, прогнозують астрологи. А про те, як складатиметься завтрашній день, 22 серпня 2025 року, розповіли тарологи. Цей день може принести несподівані події, які потребують рішучості та готовності до змін, пише slovofraza.com.
Козеріг — карта дня «Імператор»
День вимагає дисципліни та відповідальності. Карта «Імператор» радить проявити лідерські якості та контролювати ситуацію. У роботі важливо приймати виважені рішення. У особистому житті близькі оцінять вашу стабільність. Уникайте зайвої жорсткості, щоб не викликати опір. Увечері займіться плануванням.
Водолій — карта дня «Сила»
День вимагає контролю емоцій та внутрішнього балансу. Карта «Сила» підказує, що терпіння та м'якість допоможуть вам упоратися з труднощами. У роботі будьте дипломатичні, в особистому житті — спокійні та підтримуйте близьких. Сьогодні краще уникати імпульсивних дій. Увечері відновіть сили через відпочинок.
Риби — карта дня «Зірка»
22 серпня — день натхнення та надії. Карта «Зірка» обіцяє, що ви на вірному шляху. У роботі потрібний час для планування та пошуку ідей. В особистому житті чекають щирі розмови та близькість. Довіряйте інтуїції. Увечері присвятіть час тому, що сповнює душу світлом.
Овен — карта дня «Справедливість»
День вимагатиме об'єктивності та чесності. Карта «Справедливість» радить діяти продумано, адже ваші рішення можуть мати наслідки. У роботі можливі перевірки чи співбесіди. В особистому житті будьте відвертими. Уникайте поспішних кроків та спирайтеся на факти. Увечері підведіть підсумки.
Телець — карта дня «Вежа»
День принесе зміни та несподіванки. Карта «Вежа» вказує на руйнування старих ілюзій, що відкриє нові перспективи. У роботі можливий перегляд планів. В особистому житті чекають відверті розмови. Зміни принесуть можливість розпочати із чистого аркуша. Увечері відновлюйте внутрішній баланс.
Близнюки — карта дня «Світ»
День завершень та гармонії. Карта «Світ» символізує успіх після завершеної роботи. В особистому житті ви відчуєте стабільність та радість. Сьогодні сприятливий час для спілкування, навчання та подорожей. Увечері дозвольте собі відпочинок та подяку за досягнення.
Рак — карта дня «Імператриця»
День буде пов'язаний із турботою та натхненням. Карта «Імператриця» говорить про важливість уваги до будинку та близьких. У роботі ваші ідеї буде підтримано. В особистому житті проявіть теплоту, ваш партнер це оцінить. Сьогодні приділіть увагу дрібним радощам. Увечері насолоджуйтесь гармонією.
Лев — карта дня «Диявол»
День буде випробуванням на вміння справлятися із спокусами. Карта «Диявол» попереджає про можливі спокуси та чужий вплив. У роботі уникайте сумнівних пропозицій. В особистому житті не дозволяйте ревнощі керувати вами. Увечері займіться самоаналізом та подумайте про розвиток.
Діва — карта дня «Самітник»
День для самороздумів та аналізу. Карта «Самітник» радить знизити активність і присвятити час внутрішньому пошуку відповідей. У роботі зосередьтеся на індивідуальних завданнях. В особистому житті може виникнути бажання усамітнитися. Увечері займіться медитацією чи читанням.
Терези — карта дня «Сонце»
День принесе радість та успіх. Карта «Сонце» передбачає визнання в роботі та гармонію в особистому житті. Навіть дрібні труднощі не завадять вашому оптимізму. Діліться гарним настроєм із оточуючими. Увечері проведіть час із друзями чи близькими.
Скорпіон — карта дня «Колесо Фортуни»
День змін та несподіваних подій. Карта «Колесо Фортуни» вказує на повороти долі. У роботі чекайте на нові проєкти, в особистому житті — несподівані зустрічі. Будьте готові до несподіванок і не чіпляйтесь за минуле. Увечері підведіть підсумки змін.
Стрілець — карта дня «Повішений»
День вимагатиме переосмислення. Карта «Повішений» радить зупинитися та побачити ситуацію з іншого боку. У роботі можливі затримки, які допоможуть переглянути плани. В особистому житті доведеться шукати компроміси. Увечері займіться внутрішнім аналізом.
Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що загалом серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.122
