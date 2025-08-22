- 21:03 Гниття фруктів на деревах у серпні: як цьому запобігти
- 20:39 З 2014 року боронив країну: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини
- 20:16 Булка з яблуками: чудова випічка для літніх чаювань
- 20:04 Справжня «жінка-тропікана»: розкрито секрети чудового зовнішнього вигляду 48-річної Шакіри
- 19:41 Гарантія безпеки: США можуть закрити небо над Україною
- 19:40 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 19:22 Терезам — «Колесо Фортуни» та зміни, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 23 серпня
- 19:22 Не такі, як інші: у Джеффа Безоса і Марка Цукерберга помітили рису, яка відрізняє їх від багатьох людей
- 19:01 Провісник швидкої смерті двигуна: який запах має насторожити водія
- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
- 18:34 Найкращий момент життя: Меган Маркл приголомшила зізнанням
- 18:18 Помилки минулого впливають на Україну: Андрій Пелюховський про шляхи розвитку країни
Гарантія безпеки: США можуть закрити небо над Україною
Військові керівники Сполучених Штатів та низки європейських країн завершили розробку військових варіантів щодо України, пише Reuters.
«Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в поточних дипломатичних зусиллях», - йдеться у заяві військових США.
Зустрічі між начальниками оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулися днями у Вашингтоні, округ Колумбія.
Україна та її європейські союзники були підтримані обіцянкою Трампа під час саміту у Вашингтоні щодо гарантій безпеки для Києва, але багато питань залишаються без відповіді.
Офіційні особи попередили, що американським та європейським планувальникам знадобиться час, щоб визначити, що буде як військово доцільним, так і прийнятним для кремля. Одним із варіантів було направлення європейських військ до України, але з покладанням на Сполучені Штати відповідальності за їхнє командування та управління, повідомили джерела Reuters.
Міністерство закордонних справ росії виключило розгортання військ з країн НАТО для сприяння укладенню мирної угоди.
Дональд Трамп публічно виключив розгортання американських військ в Україні, але все ж, схоже, залишив «двері відкритими» для іншої військової участі США.
Повітряна підтримка США може здійснюватися різними способами, включаючи надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та забезпечення безпольотної зони за допомогою американських винищувачів.
Проте, як раніше повідомляли «ФАКТИ», на думку експерта, з цього може вийти та ж історія, що й з Будапештським меморандумом.70
Читайте нас у Facebook