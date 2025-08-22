Гарантія безпеки: США можуть закрити небо над Україною

Військові керівники Сполучених Штатів та низки європейських країн завершили розробку військових варіантів щодо України, пише Reuters.

«Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в поточних дипломатичних зусиллях», - йдеться у заяві військових США.

Зустрічі між начальниками оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулися днями у Вашингтоні, округ Колумбія.

Україна та її європейські союзники були підтримані обіцянкою Трампа під час саміту у Вашингтоні щодо гарантій безпеки для Києва, але багато питань залишаються без відповіді.

Офіційні особи попередили, що американським та європейським планувальникам знадобиться час, щоб визначити, що буде як військово доцільним, так і прийнятним для кремля. Одним із варіантів було направлення європейських військ до України, але з покладанням на Сполучені Штати відповідальності за їхнє командування та управління, повідомили джерела Reuters.

Міністерство закордонних справ росії виключило розгортання військ з країн НАТО для сприяння укладенню мирної угоди.

Дональд Трамп публічно виключив розгортання американських військ в Україні, але все ж, схоже, залишив «двері відкритими» для іншої військової участі США.

Повітряна підтримка США може здійснюватися різними способами, включаючи надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони та забезпечення безпольотної зони за допомогою американських винищувачів.

Проте, як раніше повідомляли «ФАКТИ», на думку експерта, з цього може вийти та ж історія, що й з Будапештським меморандумом.

