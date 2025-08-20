- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
- 16:56 Як у «Резерв+» сплатити штраф за непостановку на облік у ТЦК після зміни місця проживання: роз'яснення Міноборони
- 16:54 Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
- 16:24 Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували
- 16:12 Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві
- 15:49 Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена
- 15:23 Не тільки на словах, а й на ділі: у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву
- 15:06 «Ми виросли в різні боки»: чому онук Алли Пугачової розлучився після 10 років шлюбу
- 15:03 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 14:45 У Харкові ревнивець розстріляв дружину прямо на вулиці й наклав на себе руки
- 14:22 Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США
- 14:04 BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами
«Може вийти та ж історія, що й з Будапештським меморандумом»: експерт про гарантію безпеки «як у 5-й статті»
Гарантії безпеки для України, про які говорили на зустрічі президента Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, насправді виявляться подобою вже наявного Будапештського меморандуму, коли країни можуть допомагати одна одній, але не зобов'язані вступати у війну за когось. Про це пише доцент Інституту міжнародних відносин Микола Капітоненко
«Нова фішка. Гарантії безпеки «як у 5 статті».
Ця стаття Вашингтонського договору не передбачає автоматичного вступу у війну. Там говориться про те, що напад на одного вважається нападом на всіх, і якщо він трапиться, кожен із союзників допомагатиме жертві. Так, як вважатиме за потрібне — а вважати можна по-різному.
Річ у тому, що сила НАТО не в тому, як сформульована 5 стаття, а в інтересах союзників, що збігаються, — про якого потенційні противники в курсі. На НАТО їм страшно нападати.
Якщо ж формулювання типу 5 статті Вашингтонського договору запропонувати окремо взятій Україні, без членства в НАТО, це буде слабке зобов'язання допомагати, чим вийде, приблизно так, як воно вже є в угодах з безпеки.
Може вийти та сама історія, як і з Будапештським меморандумом. У тому сенсі, що його мало хто читав, але всі критикують, коли вже пізно і, власне, немає підстав: і США, і Британія свої зобов'язання виконали.
Вищий пілотаж дипломатії великих держав: продати малим прості обіцянки якомога дорожче".
Нагадаємо, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко вважає, що закінчення російсько-української війни у будь-якій формі в даний період часу невигідне нікому, крім Трампа, який хоче отримати Нобелівську премію миру.
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.
