Мати олімпійської чемпіонки увічнила пам'ять доньки, яка загинула у горах (фото)
Мати титулованої німецької біатлоністки, дворазової олімпійської чемпіонки Лаури Дальмайєр, яка загинула в горах Пакистану в результаті каменепаду, увічнила пам'ять доньки через три тижні після трагедії, повідомляє Bild.
54-річна Сьюзі Дальмайєр (до речі, чемпіонка Європи зі швидкісного спуску на велосипеді), яка керує ювелірною майстернею, виготовила на згадку про Лауру кулон зі срібла та золота, що прикріплений до шкіряного шнурка. На виробі зображені гори та зірка із серцем, а внизу видно вигнуту букву L, що означає Лаура. «Міст до раю», — підписала фото в Instagram мама загиблої біатлоністки.
Нагадаємо, що семиразова чемпіонка світу з біатлону 31-річна Лаура Дальмайєр потрапила під каменепад 28 липня в горах Каракорум у Пакистані під час сходження на Пік Лайла на висоті близько 5,7 тисяч метрів. Її напарниця Марія Краусс сповістила екстрені служби про те, що сталося, і змогла залишити небезпечну зону.
Пошукова операція ускладнювалася через складний рельєф і каменепад. Після огляду району на гелікоптері було встановлено, що Дальмаєр не подає ознак життя. Імовірно, вона померла миттєво. Евакуація тіла Дальмайєр на гелікоптері була неможливою, а наземна операція рятувальниками вважалася надто ризикованою. Зрештою, виконавши письмову волю Лаури, її тіло назавжди залишили в горах.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пам'ять ексфутболіста «Динамо», котрого вбили росіяни, увічнили в Ізраїлі.
