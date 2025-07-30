Легенда біатлону Лаура Дальмайєр загинула під час сходження на гору в Пакистані (фото)

Дворазова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу з біатлону 31-річна німкеня Лаура Дальмайєр, яка потрапила під камнепад у горах Пакистану, офіційно визнана загиблою, повідомляє Bild з посиланням на оточення спортсменки.

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Рятувальники не проводитимуть операції з евакуації тіла легендарної біатлоністки з гірського схилу. Такою є воля самої спортсменки, повідомляють німецькі ЗМІ.

«Лаура Дальмайєр висловила письмову волю, що у подібних випадках ніхто не повинен ризикувати життям заради її порятунку, — наголошується у заяві сім'ї біатлоністки. — У цьому випадку її бажанням було залишити тіло в горах».

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Як відомо, Дальмайєр потрапила під каменепад 28 липня в горах Каракорум під час сходження на Пік Лайла на висоті близько 5,7 тисячі метрів. Її напарниця Марія Краусс сповістила екстрені служби про те, що сталося, і змогла залишити небезпечну зону.

Пошукова операція ускладнювалася через складний рельєф і камнепад, що триває. Після огляду району на гелікоптері було встановлено, що Дальмаєр не подає ознак життя. Імовірно, вона померла миттєво. Евакуація тіла Дальмайєр на гелікоптері неможлива, а наземна операція рятувальниками вважається надто ризикованою.

Лаура Дальмайєр, завершивши біатлонну кар'єру у травні 2019 року у віці 25 років, присвятила себе альпінізму. 8 липня німецька красуня підкорила останню вершину у своєму житті — Велику Башту Транго у Пакистані (6287 м).

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Додамо, що колишній бойфренд Дальмайєр, Роберт Грасеггер, загинув внаслідок сходження лавини в Патагонії на початку січня 2022 року у віці лише 29 років.

До речі, Лаура Дальмайєр — єдина в історії біатлоністка, яка здобула нагороди у всіх особистих перегонах на двох чемпіонатах світу поспіль (Холменколлен-2016 та Хохфільцен-2017). У її активі також перемога у загальному заліку Кубка світу та 33 золоті медалі на окремих етапах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Лаура Дальмайєр підкорила найвищу гору Європи.

Фото Instagram

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