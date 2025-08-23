Після саміту у Вашингтоні продовжується обговорення питання забезпечення миру в Україні. Розміщення військ НАТО в охопленій війною країні розглядається як один з варіантів. Колишній генерал Бундесверу Ганс-Лотар Домрезе вважає більш розумним інший варіант. Першочерговим завданням, за його словами, є ефективне стримування путіна, сказав він виданню N-tv.

«Можливості європейців значні, але це питання стримування. Тільки Сполучені Штати можуть стримати. Президент путін двічі атакував Україну: у 2014 році та у 2022 році, остання війна досі триває. Зараз ми говоримо про можливий захід європейських військ після мирної угоди між Україною та росією. Тільки якщо путін порушить мир втретє, трансатлантичні гарантії безпеки будуть запущені.

Європа, звичайно, повинна продовжувати підтримувати оборону України, але Сполучені Штати потрібні, щоб стримати путіна від чергового нападу. У нас є чудові системи Patriot. У нас також є система протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже використовується в Україні. У нас є потужні компанії з виробництва безпілотників та засоби зв'язку. Ми вже маємо дещо з того, чого бракує Україні, і можемо багато чого надати у сфері високих технологій, включаючи системи далекого радіусу дії.

Але я не виступаю за розгортання військ в Україні. Мета полягає в тому, щоб стримати росію, щоб вона не атакувала знову після мирної угоди. Якщо путін знову нападе, ми повинні захищати себе та захищати Україну. Це наш обов'язок. Я думаю, що США також погодяться з цим, тоді ми всі будемо сторонами війни. Але до цього ще є багато часу — і цього взагалі не повинно статися".

На думку ексгенерала, існує можливість видачі гарантій безпеки «з-за горизонту» — тобто з дому.

«Одним із прикладів є Ізраїль, — пояснює він. — Тому що ми, і США зокрема, завжди підтримували б Ізраїль у разі великої кризи. Але ми там не розміщені. США розміщені в Південній Кореї. Це контрприклад. А союзники були розміщені в Німеччині під час німецького поділу. Ви можете робити це як завгодно. Але я вважаю занадто великими зусилля з розміщення кількох військ на величезній Україні, з більш ніж 2000 кілометрами кордону з росією, які загалом не матимуть вирішального ефекту.

Україна блискуче захищається вже майже чотири роки. Вона може сама виконувати роботу на землі. Ми повинні продовжувати її оснащувати. Це зрозуміло. Наразі в Україні перебуває 600 тисяч росіян. Якщо після мирної угоди спалахне нова війна, то Європа повинна чітко продемонструвати свою силу. 50 тисяч європейських солдатів — це кількість, яка дійсно може змінити ситуацію. У такому випадку — це питання війни чи миру, бо йдеться про нашу свободу!"

Нагадаю, союзники України також обговорюють гарантії безпеки по типу 5 статті статуту НАТО. Однак експерти застерігають, щоб не вийшла та ж історія, що й з Будапештським меморандумом.

