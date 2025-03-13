Шакіра розкрила значення сукні-русалки, яку вона носить під час виконання особливої пісні

Тур Шакіри «Las Mujeres Ya No Lloran» («Жінки більше не плачуть») наповнений глибоким особистим змістом. Крім того, що вона відзначила велике повернення на сцену, це стало її емоційним катарсисом після гучного розлучення у 2022 році з Жераром Піке, батьком її дітей. Протягом усього шоу колумбійська співачка розмірковує про цей важкий період у своєму житті, знаходячи сили вистояти у своїх синах Мілані та Саші. Вона мило кивнула хлопцям під час виконання «Acrostic», пісні, яка торкається того, як біль матері може перетворитися на силу через простий дотик її дітей.

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Концерт відкривається візуальною прелюдією, де поранена вовчиця починає одужувати, захищаючи своїх дитинчат. На сцені Шакіра одягнена в ефектну блакитну сукню з жорстким корсетом із зображенням вовка на декольте та спідницею, яка імітує океанські хвилі. Вбрання, створене дизайнером Гауравом Гуптою, несе в собі значний особистий символізм, який Шакіра пояснила.

Шакіра описала сукню в соціальних мережах, зазначивши: «Металева пластина з вовком символізує вовка як захисника. Тканина спідниці має складний хвилеподібний малюнок, що символізує Атлантичний океан, який розділяє два континенти, де ми з моїми дітьми народилися: Європу та Південну Америку».

Крім того, її образ доповнений ноткою сентиментальності: каблучка Tiffany, яка символізує безмежну любов між матір’ю та її дітьми.

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Кожна деталь вбрання має значний особистий символізм, пояснила Шакіра

Мілан і Саша приєдналися до своєї матері під час кількох зупинок у турі, який розпочався в Бразилії 11 лютого. Вони також з’явилися в музичному відео «Acrostic», у якому вони зображені серед коробок, що рухаються, символізуючи їхній життєвий перехід із Мадрида до Маямі.

Нагадаємо, Шакіра несподівано змінила дату початку та місця проведення концертів під час туру, чим страшенно розлютила своїх фанатів.

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