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«Ноги болять, але я продовжую танцювати»: Шакіра порушила мовчання та вразила відвертістю

21:30 10 квітня 2025
Співачка Шакіра

Після оголошення про розлучення з Жераром Піке в червні 2022 року Шакіра залишається в центрі уваги. Кожна поява та висловлювання сприймаються як відображення її емоційної подорожі. Тепер, під час свого світового туру Las Mujeres Ya No Lloran у Латинській Америці, колумбійська співачка говорить відверто.

«Процеси загоєння тривають багато років, — сказала вона в інтерв’ю мексиканському каналу, пише Hola. — Я продовжую танцювати, хоча в мене болять ноги».

Майже через три роки після закінчення її стосунків з колишнім футболістом емоційний тягар все ще залишається.

«Я зрозуміла, що ви можете відчувати радість, навіть якщо відчуваєте біль, живучи з раною, яка не загоюється. Це як коли ти на вечірці та в тебе болять ноги, але ти все одно продовжуєш танцювати».

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Це показує емоційну подвійність, яка сформувала її шлях: танцювати крізь біль, приймати радість, не заперечуючи горя. Шакіра зізналася, що на цьому шляху були моменти, коли вона почувалася «маленькою» або сумнівалася у своїй самооцінці. Але в ті моменти люди, які по-справжньому мали значення, зробили значну зміну.

«Тоді у справу вступають друзі, родина та справжні люди, щоб нагадати вам про вашу цінність і те, що ви здатні на більше, ніж ви думаєте», — пояснює артистка.

Хоча Шакіра ніколи не згадує Піке на ім'я, очевидно, що розставання значною мірою вплинуло на її роздуми та творче відродження.

«У кожного свій спосіб перебудови, — сказала вона. — Мені написання пісень допомогло зняти величезний тягар з плечей. Це катарсис».

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За останні кілька років музика стала емоційною віддушиною для Шакіри.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Шакіра розкрила значення сукні-русалки, яку вона носить під час виконання особливої пісні.

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