Російський тил знову атаковано: палає залізниця у Волгоградській област
В ніч на 23 серпня росію знов атакували українські безпілотники. Вибухи пролунали в місті Петров Вал Волгоградської області. Після атаки в районі залізничної станції виникла пожежа, передає Astra.
За словами місцевих жителів, у вікнах житлових будинків вибиті шибки.
Губернатор Волгоградської області заявив про масовану атаку на регіон. За його словами, внаслідок вибухів «горіла трава» та постраждали люди. Працювала ППО.
Пізніше російське міноборони повідомило, що ППО нібито знищила вночі 7 БПЛА, з них 4 — над Ростовською областю, 2 — над Волгоградською та 1 — над Кубанню.
Петров Вал — вузлова залізнична станція Волгоградського регіону Приволзької залізниці. На станції розташоване локомотивне депо Петров Вал. Кількість колій станції — 18″.
По прямій до окупованої Луганщини — близько 400 кілометрів.
Зазначимо, що напередодні у Волгограді тричі запроваджували обмеження на польоти літаків.
Перед цим на звуки вибухів скаржилися жителі селищ Ільський і Афіпський у Краснодарському краї рф.
Нагадаємо, в ніч на 19 серпня вибухи прогриміли у Волгограді. Пожежа сталася на території місцевого нафтопереробного заводу.
Вчора вночі українські безпілотні літальні апарати знову вразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унєча Брянської області.29
