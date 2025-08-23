- 09:42 Шокуюча заява Зінченка в суді: каже, що зізнання у вбивстві Фаріон вибили під тиском
Шокуюча заява Зінченка в суді: каже, що зізнання у вбивстві Фаріон вибили під тиском
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці й громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив, що зізнання у вбивстві в нього вибили під тиском.
За інформацією «Суспільного», у суді зачитали текст діалогу Зінченка зі співкамерником. На запитання, чи вбив він Ірину Фаріон «за гроші чи через патріотизм», обвинувачений відповів:
— «На ґрунті особистої неприязні».
Після зачитування стенограми Зінченко заявив, що такі записи не можна вважати допустимими доказами: «Я казав це під тиском, щоб від мене відчепилися. Це не є правдою».
Адвокат Зінченка попросив суд встановити особи тих, хто перебував у камері разом із підсудним.
Зінченку продовжили запобіжний захід — тримання під вартою до 19 вересня без права внесення застави.
Нагадаємо, Ірину Фаріон було вбито ввечері 19 липня 2024 року у Львові. Невідомий вистрілив у неї й утік. Через тиждень у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка. Його підозрюють в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння зброєю.
