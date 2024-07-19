У Львові стріляли в Ірину Фаріон: що відомо

У Львові, де затримали поплічників фсб, стріляли в екснардепа Ірину Фаріон.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінка жива, але перебуває у тяжкому стані.

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На місці подій

В поліції інцидент підтвердили, заявивши, що на місці працюють слідчі і криміналісти.

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За свідченням очевидців, на місці залишилася величезна калюжа крові.

Пізніше очільник Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

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«Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя», — заявив він.

Нагадаємо, що 60-річна Ірина Фаріон у 2012−2014 роках була депутатом Верховної Ради, є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відома своєю жорсткою позицією щодо верховенства в Україні української мови. Неоднозначні висловлювання політикині стали приводом для порушення щодо Фаріон у 2023 році кримінальної справи за статтями про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національності, а також образу честі та гідності та порушення таємниці листування.

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