Справа Фаріон: суд виніс нове рішення щодо ймовірного вбивці

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Апеляцію адвокатів відхилили, пише Суспільне.

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко долучився до засідання через відеозв'язок. Його захист закликав суд змінити запобіжний захід на м'якший, а саме — цілодобовий домашній арешт за місцем проживання з носінням електронного засобу захисту. У апеляційній скарзі, яку зачитав суддя, йдеться, що, на думку захисту, немає прямих доказів причетності Зінченка до вчинення злочину, зокрема «показання свідків не підтверджують його вину».

ВІДЕО ДНЯ

«Немає жодного доказу або щоби хтось би вказував, що саме Зінченка він бачив на місці скоєння злочину. Бачили особу, яка була одягнута в щось яскраве. Всі відеофайли, які були нам надані, є про рух певних осіб, але немає жодного файлу, який би свідчив про те, що це зробив Зінченко, або що він має якусь причетність до цього злочину. Немає зброї, немає прямих свідків, які б свідчили, що він стріляв, немає одежі, нічого немає. Я розумію, що суспільний резонанс, але в нас повинні бути докази. Суд першої інстанції допустив помилку», — заявив адвокат Ігор Сулима.

Прокурор Дмитро Петльований зауважив, що докази варто оцінювати за сукупністю. Зокрема вказав на те, що ланцюжок пересування підозрюваного завершується біля квартири на вулиці Театральній, яку він орендував. Тому підозра є обґрунтованою.

РЕКЛАМА

«Термін „обґрунтована підозра“ — це не є доведеність вини. На цьому етапі тих доказів для того, щоб стверджувати, що підозра обґрунтована, є абсолютно достатньо. Ми доводимо обґрунтованість тримання під вартою. Підозрюваний, готуючись до злочину, проводив маскування. Підозрюваний мешкає у Дніпрі, слідчі дії проводитимуться у Львові. Дорога з Дніпра до Львова триває 22 години. Простежити дії підозрюваного протягом цього часу — неможливо. Також є ризики, що підозрюваний може знищити засоби вчинення злочину», — сказав прокурор Дмитро Петльований.

Сторона обвинувачення закликала залишити рішення суду першої інстанції без змін.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», підозрюваний у вбивстві Фаріон може уникнути покарання після оголошення вироку.

РЕКЛАМА

375

Читайте нас у Facebook