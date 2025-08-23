Тісто м’яке, сир тягнеться: хачапурі за 15 хв — простіше не буває

Хачапурі — традиційна страва грузинської кухні. Начинка для хачапурі може бути різноманітною, це сир, яйце, м'ясо. Але частіше готують хачапурі з сиром.

Блогерка Наталя Жук запропонувала рецепт лінивих хачапурі, які можна приготувати за 15 хвилин.

«Це найсмачніші хачапурі на сковороді всього лиш за декілька хвилин», — впевнена кулінарка.

Інгредієнти:

300 мл. кефіру

1 яйце

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

10 г розпушувача

3 ст.л. рослинної олії

450 г борошна

Для начинки:

350 г. сиру (сулугуні)

2−3 ст. л. кисломолочного сиру

1 яйце

Сіль за смаком

Приготування:

В миску налити 300 мілілітрів кефіру, до нього додати 1 яйце, сіль, цукор та розпушувач і 3 столові ложки рослинної олії.

Все добре перемішати й всипати 450 г борошна. Замішати тісто та залишити його на деякий час трохи відпочити.

Натерти сир сулугуні. Додати трохи кисломолочного сиру. Додати яйце й посолити за смаком.

Все ретельно перемішати та розділити на 4 частини, сформувати кульки.

Розкачати тісто, в середину викласти сир. Защіпити й знов розкачати.

Випікати на розігрітій сухій сковороді на маленькому вогні під закритою кришкою приблизно по 3−4 хвилини з кожної сторони.

Готові хачапурі добре змастити вершковим маслом.

Раніше ми розповідали, як приготувати найсмачніші хачапурі з м'ясом та сиром за рецептом відомої кулінарки Тетяни Литвинової.

