Хачапурі — традиційна страва грузинської кухні. Начинка для хачапурі може бути різноманітною, це сир, яйце, м'ясо. Але частіше готують хачапурі з сиром.
Блогерка Наталя Жук запропонувала рецепт лінивих хачапурі, які можна приготувати за 15 хвилин.
«Це найсмачніші хачапурі на сковороді всього лиш за декілька хвилин», — впевнена кулінарка.
Інгредієнти:
300 мл. кефіру
1 яйце
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
10 г розпушувача
3 ст.л. рослинної олії
450 г борошна
Для начинки:
350 г. сиру (сулугуні)
2−3 ст. л. кисломолочного сиру
1 яйце
Сіль за смаком
Приготування:
В миску налити 300 мілілітрів кефіру, до нього додати 1 яйце, сіль, цукор та розпушувач і 3 столові ложки рослинної олії.
Все добре перемішати й всипати 450 г борошна. Замішати тісто та залишити його на деякий час трохи відпочити.
Натерти сир сулугуні. Додати трохи кисломолочного сиру. Додати яйце й посолити за смаком.
Все ретельно перемішати та розділити на 4 частини, сформувати кульки.
Розкачати тісто, в середину викласти сир. Защіпити й знов розкачати.
Випікати на розігрітій сухій сковороді на маленькому вогні під закритою кришкою приблизно по 3−4 хвилини з кожної сторони.
Готові хачапурі добре змастити вершковим маслом.
