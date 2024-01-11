Відмінно підійдуть на сніданок: найсмачніші хачапурі з м'ясом та сиром від Тетяни Литвинової

Хачапурі — одна з найулюбленіших страв грузинської національної кухні для тих, хто любить пироги, млинці, вареники.

Начинка для хачапурі може бути різноманітною, це сир, яйце, м'ясо.

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Відома кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала два рецепти хачапурі за 10 хвилин на сковороді. Один рецепт — хачапурі з сиром, другий — з м'ясом.

«Тонке тісто, соковита начинка — що може бути смачнішим? Такі ліниві хачапурі або осетинські пироги відмінно підійдуть для сніданку, тому що готуються дуже швидко і просто. Обов'язково спробуйте ці коржики», — радить Литвинова.

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Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна,

150 г кефіру,

1 яйце,

1 ч л цукру,

2 ст л олії,

5 г розпушувача.

Для начинки:

сулугуні 200 г + 1 яйце,

фарш свинина + яловичина 50/50%,

сіль ½ год,

спеції за смаком,

зелена цибуля

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Як зробити таку смакоту, Литвинова показала на відео.

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