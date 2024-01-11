38.34 / 39.03 42.08 / 42.88
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Відмінно підійдуть на сніданок: найсмачніші хачапурі з м'ясом та сиром від Тетяни Литвинової

18:55 11 січня 2024
Відмінно підійдуть на сніданок: найсмачніші хачапурі з м&#39;ясом та сиром від Тетяни Литвинової

Хачапурі — одна з найулюбленіших страв грузинської національної кухні для тих, хто любить пироги, млинці, вареники.

Начинка для хачапурі може бути різноманітною, це сир, яйце, м'ясо.

Відома кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала два рецепти хачапурі за 10 хвилин на сковороді. Один рецепт — хачапурі з сиром, другий — з м'ясом.

«Тонке тісто, соковита начинка — що може бути смачнішим? Такі ліниві хачапурі або осетинські пироги відмінно підійдуть для сніданку, тому що готуються дуже швидко і просто. Обов'язково спробуйте ці коржики», — радить Литвинова.

РЕКЛАМА

Інгредієнти:
Для тіста:
300 г борошна,
150 г кефіру,
1 яйце,
1 ч л цукру,
2 ст л олії,
5 г розпушувача.

Для начинки:
сулугуні 200 г + 1 яйце,
фарш свинина + яловичина 50/50%,
сіль ½ год,
спеції за смаком,
зелена цибуля

РЕКЛАМА

Як зробити таку смакоту, Литвинова показала на відео.

Раніше ми розповідали, як за дві години засолити скумбрію, не використовуючи оцет, воду та цукор.

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Гринкевич (на фото справа)

Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами

Наближається похолодання

Стрільцям — реалізації амбіцій, Ракам — нове кохання, а Терезам — успіхи на роботі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 11 січня

Депутатське подружжя

Провела першу ніч життя в бомбосховищі: у сім’ї нардепів народилась дитина і отримала від батьків незвичне ім’я

президент України Володимир Зеленський

Психолог назвав головну рису характеру Зеленського

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту