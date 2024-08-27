«Ліниве» сирне хачапурі на сковорідці за п'ять хвилин: мінімум інгредієнтів та неймовірний смак

«Швидкі» або «ліниві» рецепти зазвичай стають у нагоді, коли часу на приготування їжі не так багато. Так, свого часу кулінарка Тетяна Литвинова ділилася рецептом хачапурі з лаваша та сиру — страву можна швидко приготувати на пательні.

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Ще одним «лінивим» рецептом хачапурі з сиром ділиться ресурс SHUBA. Стверджується, що страва готується під кришкою на пательні лише 5 хвилин і що для неї не потрібно багато інгредієнтів. За бажанням можна додавати улюблені спеції.

Інгредієнти: Молоко 2,5% - 200 г;

Яйце куряче, велике — 1 шт.;

Сіль — за смаком;

Сир сулугуні — 180 г;

Масло вершкове 73% - 30 г;

Борошно — 150 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Змішайте молоко та яйце до однорідності.

Додайте сіль та борошно, перемішайте. Додайте натертий на крупній тертушці сир сулугуні, перемішайте.

Посмажте хачапурі на добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

Про те, як приготувати хачапурі з м'ясом, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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