«Ліниве» сирне хачапурі на сковорідці за п'ять хвилин: мінімум інгредієнтів та неймовірний смак
«Швидкі» або «ліниві» рецепти зазвичай стають у нагоді, коли часу на приготування їжі не так багато. Так, свого часу кулінарка Тетяна Литвинова ділилася рецептом хачапурі з лаваша та сиру — страву можна швидко приготувати на пательні.
Ще одним «лінивим» рецептом хачапурі з сиром ділиться ресурс SHUBA. Стверджується, що страва готується під кришкою на пательні лише 5 хвилин і що для неї не потрібно багато інгредієнтів. За бажанням можна додавати улюблені спеції.
Інгредієнти:
- Молоко 2,5% - 200 г;
- Яйце куряче, велике — 1 шт.;
- Сіль — за смаком;
- Сир сулугуні — 180 г;
- Масло вершкове 73% - 30 г;
- Борошно — 150 г.
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Приготування:
- Змішайте молоко та яйце до однорідності.
- Додайте сіль та борошно, перемішайте. Додайте натертий на крупній тертушці сир сулугуні, перемішайте.
- Посмажте хачапурі на добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
Про те, як приготувати хачапурі з м'ясом, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото з Вікіпедії4
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