«Люблю покращувати звичайне»: Меган Маркл взялась за домашні картопляні чипси

Герцогиня Сассекська не може дочекатися, коли шанувальники зануряться у другий сезон серіалу «З любов’ю, Меган».

«Новий сезон серіалу «З любов’ю, Меган» стартує 26 серпня на Netflix, — написала 44-річна Маркл у своїх Instagram Stories. - Наважуся сказати: «Це все… і пакет чипсів».

Вона також поділилася відео, на якому готує картопляні чипси.

Протягом першого сезону серіалу Меган підкреслювала свою пристрасть до контенту про спосіб життя та ділилася рецептами й домашніми лайфхаками з глядачами та знаменитими гостями. При цьому, на думку глядачів, герцогиня-кухарка не стільки готувала кулінарні шедеври, скільки вихвалялася коштовними прикрасами на руках.

«Мені завжди подобалося брати щось досить звичайне та покращувати це», — сказала вона під час епізоду першого сезону, пише видання US Magazine.

Хоча Меган все більше впускає шанувальників у приватне життя, вона вирішила не знімати «З любов’ю» у власному будинку.

«Я хотіла захистити цю безпечну гавань, — сказала вона журналу People у березні. - Ми — дружна родина, і я люблю такі моменти — коли можна вкласти Лілі спати, пообідати разом, провести священний час разом наприкінці дня. Наша кухня — це місце, де мама просто готує для родини, а команда з понад 80 людей — це забагато у ​​вашому домі».

Нещодавно Меган Маркл приголомшила шанувальників зізнанням про своє життя та дітей.

