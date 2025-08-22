- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
Найкращий момент життя: Меган Маркл приголомшила зізнанням
Меган Маркл знову опинилася в центрі уваги ЗМІ. Герцогиня Сассекська нещодавно поділилася оголошенням, яке викликало величезний резонанс. Новину з ентузіазмом сприйняли як її підписники, так і міжнародні ЗМІ. Повідомлення Меган чітко дало зрозуміти, що вона переживає момент великої особистої та професійної реалізації. Це сталося після підтвердження виходу другого сезону серіалу «З любов'ю, Меган» на Netflix, запланованого на 26 серпня. Вона також скористалася нагодою, щоб розповісти про своїх дітей, Арчі та Лілібет, натякаючи, що її життя поза монархією зазнало справжнього оновлення.
«Я зараз у найкращому моменті свого життя», — заявила Меган.
Таким чином, герцогиня дала зрозуміти, що її нинішній етап — це результат свідомих рішень та балансу між сімейними та професійними проєктами. Це одкровення стало поворотним моментом у публічному оповіданні про її життя після відходу від королівських обов'язків, пише Сatalunya.
Трейлер до серіалу «З любов'ю, Меган» показує колишню акторку в її найдоступніші та найрозслабленіші моменти. У ньому присутній спонтанний та невимушений тон, який контрастує з жорсткістю її попередніх офіційних виступів. Навіть прості деталі, як те, що Гаррі не їсть лобстерів, стали вірусними завдяки гумору та співучасті, які передає серіал.
Герцогиня приділяє особливу увагу конфіденційності сім'ї. Щоб захистити Арчі та Лілібет, зйомки проходили не в її резиденції, а на знімальному майданчику, підготовленому для цієї події. Герцогиня наголосила, що її дім залишається «безпечною гаванню», де повсякденні моменти, такі як прийом їжі чи денний сон, є частиною розпорядку дня, який робить її щасливою.
Нарешті, герцогиня хотіла підкреслити роль Гаррі в її нинішньому щасті.
«Мати такого чоловіка, як Гаррі, — це благословення», — заявила вона, зазначивши, що взаємна підтримка є ключем до стабільності їхньої сім'ї.
