Маленькі секрети великих урожаїв: обов'язково зробіть це перед посівом моркви — і вона здивує вас своїми розмірами

Морква, як і інші культури, потребує певного догляду, щоб урожай порадував городників. Її, зокрема, радять поливати рідше, але рясніше, щоб вода глибоко проникала в ґрунт. Втім, ще до того, як сіяти насіння, потрібно провести певну підготовку.

Автори ресурсу «Дача. Сад та город» дають кілька корисних порад з приводу того, що потрібно робити, аби морква виросла великою.

Так, за 10 днів до посіву насіння потрібно загорнути в ганчірочку і закопати в землю на глибину у багнет лопати.

Викопувати насіння потрібно перед посівом. Насіння має бути майже пророслим та великим.

Насіння посипають крохмалем, щоб воно було помітним у землі.

Ґрунт полити, розкласти насіння у борозенки і трохи присипати сухою землею.

Морквина має зійти на 4−5 день.

Її також радять не поливати, бо морква буде маленька та несолодка.

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Є кілька причин, що впливають на форму корнеплоду і він стає кривим.

По-перше, на це може вплинути надто тісна посадка. Моркву потрібно проріджувати, намагаючись не пошкоджувати коріння сусідніх рослин.

По-друге, морквині може не подобатися грунт — вона погано росте на важкому глинистому ґрунті та суглинках. Земля має бути рихлою, тому на таких грунтах корисно внести під перекопування пісок — 1 відро на 1 кв.м.

По-третє, може позначитися підживлення рослин свіжим гноєм.

По-п'яте, морква може потріскатися, якщо її рясно полити після посухи. Щоб цього уникнути, радять регулювати полив та мульчувати грядки.

Також досвідчені городники радять удобрювати ґрунт перед посівом моркви. Для цих цілей підійде гній, що перепрів, або зрілий компост. Важливо, щоб добриво було дрібно розсипчастим, інакше коренеплоди можуть рости викривленими або «гіллястими».

Фото Pixabay

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