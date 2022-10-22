Морква, як і гарбуз, один з найпопулярніших осінніх овочів. Існує безліч рецептів маринованої моркви на зиму. Один з них — морква по-корейськи. Страва не тільки чудово урізноманітнить повсякденне меню, а й може бути яскравою прикрасою святкового столу.

Закуска виходить ароматною та хрумкою.

Для приготування моркви по-корейськи потрібно 0,5 кг моркви, 2−3 зубки часнику, коріандр, чорний та червоний перці, сіль, цукор та олія.

Страва готується буквально за 5 хвилин.

Для цього осіннього салату потрібно вибрати яскраві та соковиті плоди моркви, щоб вона дала сік. Натерти овоч на спеціальній тертці або тонко нарізати ножем.

Потім натерту моркву пом'яти з сіллю й додати пропущений через прес часник.

У сковороді розігріти рослинну олію, приблизно 80 грамів, і трохи прогріти приправи — суміш перців, коріандру чи інші до смаку.

Вилити приправи у миску з морквою, додати цукор та оцет. Все добре перемішати і дати настоятися у холодильнику протягом 3-х годин.

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